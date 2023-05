¿Qué tal la campaña?

Tengo buenas sensaciones, la gente me acoge con mucho cariño, estoy contenta.¿Confía en mantener la mayoría absoluta? En las últimas elecciones se dieron unas circunstancias especiales por el número de partidos que contribuyeron a los resultados. Va a ser muy difícil de repetir pero nosotros salimos a ganar y si puede ser con mayoría absoluta mejor, claro

Por estas mismas fechas hace cuatro años fijaba dos prioridades: O Pasatempo y el centro de día. En el primero hubo avances, el segundo se quedó por el camino...

Sí, cierto. El centro de día no es una competencia municipal. Hemos presentado un proyecto a una convocatoria de fondos europeos para construirlo en O Carregal. Vamos a esperar a la resolución, si nos la conceden, estupendo, si no llamaremos a todas las puertas.

Parecía que este iba a ser el mandato de la Casa Gótica, llegó a licitarse la reconstrucción, pero el concurso quedó desierto y finalmente no se dieron más pasos.

Es uno de los temas que la pandemia nos obligó a dejar de lado para priorizar otras necesidades más urgentes. La idea sigue ahí y espero retomar el próximo mandato el expediente de ejecución subsidiaria.La Casa Gótica constituye un caso especialmente grave del declive del casco histórico. ¿Qué propone para revertir la situación? Sopesó la posibilidad de intervenir vía venta forzosa. ¿Lo ve factible?El tema de las viviendas del casco es complejo y confluyen varias casuísticas. Nosotros analizamos la posibilidad de las ventas forzosas en algunos casos, pero un Ayuntamiento pequeño como el nuestro no puede hacer frente a todas las necesidades que tiene el casco. Debemos centrarnos en los asuntos en los que tenemos competencias, como desarrollar el plan de sostenibilidad del casco para el que nos han concedido un millón de euros.

¿Qué proponen para evitar que el comercio abandone el casco?

Ya ha comenzado a revertirse esa tendencia y estoy convencida de que las actuaciones que incluye este plan del que le hablaba van a animar a nuevos emprendedores a apostar por el casco: nuevos espacios públicos, mejorar la iluminación, rutas ciclables, el centro gastronómico... Y la rehabilitación del mercado va a ser un punto de inflexión. En el próximo mandato vamos a hacer un esfuerzo grande y creo de verdad que va a ser el mandato de la transformación del casco.

¿Y para facilitar el acceso a la vivienda? La población se estanca y hay quejas por la falta de obra nueva. Para eso es fundamental el plan general, que sigue pendiente.

Sí, es imprescindible. Betanzos nunca ha tenido plan general y lo necesita de verdad. Nunca ha llegado a estar en el punto en que está ahora y espero que sea un punto de no retorno. Solo nos falta el informe de Patrimonio y espero que el próximo verano sea el de la aprobación provisional. Es fundamental. Y la vivienda claro que es un problema, no hay mucha oferta y la que hay está a unos precios desorbitados.

Concellos como A Coruña aprovecharon la pandemia para avanzar en las peatonalizaciones y humanizaciones. Aquí el tema parece enquistado.

Va a ser uno de los temas fundamentales del próximo mandato. Queremos hacer una ciudad más amable. Lo queremos para el casco y para fuera del casco. Tenemos el proyecto del paseo en el entorno del Mandeo, otro parecido en el Mendo, la humanización de O Carregal con carriles bici, zonas verdes... O esta plaza [la de Irmáns García Naveira], que es lo más bonito que hay y que hay que humanizarla más. El mandato va a ir muy encaminado en ese sentido: peatonalizaciones, paseos, bicis, zonas verdes, parques infantiles... Todo pensado más para las personas.

Termina el mandato con un edil menos por una crisis por la designación de la reina de las fiestas. ¿Se podía haber abordado de otra manera? ¿Teme que le pase factura?

Yo intenté abordarlo de otra manera antes, lo de la reina de las fiestas fue la gota que colmó el vaso. Creo que tomé la decisión que tenía que tomar, pensando en lo mejor para Betanzos y aún a costa de que me pueda perjudicar electoralmente. Creo que fue una decisión acertada, que me dolió y me costó tomar pero de la que no me arrepiento.

¿Qué equipamientos va a priorizar si revalida el gobierno?

El centro de información a la mujer, que lo va a hacer el Concello sí o sí. Y vamos a priorizar el centro de día y la mejora de los centros educativos, especialmente el Vales Villamarín y el Francisco Aguiar, no pueden esperar más. La necesidad es imperiosa y el conselleiro lo sabe y espero que cumpla con Betanzos.

¿De qué logros se siente más orgullosa?

Me siento muy orgullosa de la respuesta que dio el Concello durante la pandemia; del paso adelante en la recuperación del patrimonio municipal: As Donas, Pasatempo, el mercado, el museo, la Casa Consistorial... Y de haber hecho la mayor inversión de la historia en la zona rural.

Confiese, el lanzamiento del globo después de dos años en blanco fue el momento que vivió con más tensión este mandato, ¿verdad?

[Sonríe] Bueno, después de dos años sin globo y que se tuviese que aplazar al día 16 coincidiendo con Os Caneiros, con todo lo que eso supone, y con una situación personal complicada... No fue un día tenso, pero sí de mucho nerviosismo, de desear inmensamente que todo saliese bien por lo que supone emocionalmente para Betanzos. A lo mejor la gente de fuera no lo entiende, pero aquí lo necesitamos. Todo salió espectacular y la gente de Betanzos demostró lo grande que es. Realmente cuando subió el globo fue una sensación de... uff, gracias, de alegría inmensa.