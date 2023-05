Las demandas de los barrios de A Coruña: La movilidad, necesidad para Eirís, Matogrande y Xuxán

La presidenta de la asociación vecinal de Eirís, Mónica Díaz, señala que el transporte público en la zona es “lamentable”. “Lleva muchísimos años sin una mejora. Hubo dos cambios recientes en el 1A y empeoraron las frecuencias. Antes de la pandemia teníamos buses dobles y nunca los recuperamos. Como consecuencia, mucha gente se queda en la parada porque los buses van llenos”, relata.

Aunque la movilidad es un tema muy importante para los vecinos de Eirís, hay otro asunto que les preocupa más: la ampliación del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac). Díaz asegura que les gustaría tener una “mejor comunicación” con el Concello para conocer avances y propuestas sobre ello. De lo que más se habla es de los accesos y las expropiaciones. “Nos encantarían que todos piensen qué van a dejar para el futuro en este barrio”, dice, a la vez que lamenta que “todavía sea una incógnita el tema de las expropiaciones”.

En Eirís necesitan también que “limpien los caminos, que los desbrocen”. “La hierba crece encima del asfalto y perdemos camino. No puede ser. Nadie lo limpia y el Concello tampoco exige ni pone sanciones a aquellos que no desbrozan”, comenta Mónica Díaz, que echa de menos “más atención” por parte del Gobierno local. “Empezaron las obras del campo de fútbol y nadie nos avisó. Los niños que entrenaban allí ahora tienen que hacerlo en medio de un parque”, desvela.

La limpieza y el mantenimiento son otra asignatura pendiente en el barrio. También en Matogrande, donde hay “aceras rotas y señales sin reponer”. En nombre de los vecinos, Esteban Velasco propone para el próximo mandato la apertura de “un centro social” en la zona. “No tenemos nada de eso y nos lo llevan prometiendo años. Queremos un centro cívico”, insiste desde el nuevo parque de calistenia que, denuncia, “no tiene iluminación”. “Necesita una farola”, añade.

Matogrande también quiere más tranquilidad. “Hay zonas con mucho ruido. Pedimos al Concello que haga cumplir las ordenanzas, que se cumplan los horarios de las terrazas para evitar estas situaciones”, señala Esteban Velasco, quien avisa que en los árboles del puente que da a Salvador de Madariaga “hay procesionaria y cae sobre los peatones”.

Para Xuxán, además de una mejor conexión de transporte público, el objetivo es conseguir “un polideportivo” al que muchos se han comprometido pero, por ahora, no es una realidad. Los vecinos creen que esto mejoraría el barrio, el más reciente de la ciudad.

BNG: En Eirís, melloraremos todas as rúas e traballaremos no calmado de tráfico. Intensificaremos a frecuencia na recollida do lixo. É fundamental mellorar notabelmente o transporte público con máis liñas e frecuencias así como as conexións peonís entre estes barrios . En Xuxán, ademais de construír vivenda pública para aluguer, dotaremos o barrio dos servizos públicos precisos: escolas infantís, centro cívico, biblioteca e espazos públicos de calidade para todas as idades.

Por Coruña: Na ampliación do Chuac, traballaremos para reducir o impacto do proxecto viario e garantiremos unha comunicación continuada coa veciñanza, para que participe do proceso. Consideran que a expropiación de vivendas é evitable. Manteremos a cúpula do parque de Eirís. Corrixiremos as deficiencias no alumeado e a falta deste en partes de Lamadosa. Reporemos as pezas retiradas do castelo de Eirís e protexeremos o recinto. Recuperamos a fonte dos canos de Eirís .