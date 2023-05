¿Cómo va la campaña?

Muy bien, intensa, trabajando muchísimo y con muy buenas sensaciones.

Sí? ¿Nota más apoyo?

Percibimos un hartazgo generalizado y ganas de cambio.

Betanzos es una plaza complicada para el PP. El PSOE ha gobernado este último mandato con mayoría absoluta. ¿Ve posible un vuelco?

Todo es posible. Este último gobierno tuvo esa mayoría absoluta pero un poco maquillada porque la ley D’Hondt les favoreció y recogieron los restos de cuatro partidos que no fueron capaces de alcanzar los votos mínimos. El propio gobierno puso y pone en bandeja ese cambio. Si los vecinos quieren ese cambio es importante que voten al PP porque ante una posible mayoría simple, ¿qué harían otros grupos?

¿Le preocupa Vox?

Lo que me preocupa es que veo un poco un aterrizaje forzoso, un poco paracaidista, que alguien que no haya mamado la política de Betanzos durante los últimos años aterrice de repente aquí entra dentro de las posibilidades que ofrece la democracia; ahora bien, me sorprende mucho que un 80% de la lista de Vox esté formada por ciudadanos que no son de Betanzos. Me parece un poco un pegote esa lista, que la mayoría de los candidatos no se puedan votar a sí mismos me parece un poco tomadura de pelo. ¿Preocupar? Yo entiendo que los resultados no serán gran cosa, pero es solo una percepción.

¿Cuáles sería sus prioridades?

Varias cosas a la vez. Lo que más nos dicen y que vemos todos los días es la falta absoluta de limpieza y mantenimiento. Y después, solucionar la inseguridad que hay. El plan general es algo que tiene que estar en el abc de los primeros días del próximo gobierno, si no ordenamos nuestro municipio nunca saldremos adelante. Y muchas otras cosas. Pagar la deuda de más de un millón de euros a proveedores, estamos hablando de autónomos y no puede ser que sea el propio Ayuntamiento el que le eche la pierna encima.

¿Qué equipamientos priorizaría?

Los deportivos, no puede ser que haya un montón de personas voluntarias que estén al frente de clubes para fomentar el deporte base y no tengan donde entrenar. Otra cosa básica que vengo de anunciar al director del colegio Vales Villamarín es la inminente contratación de la rehabilitación de la segunda fase, según me confirmó el conselleiro de Educación y el estudio de la ampliación del comedor. Y otro equipamiento prioritario sería el centro de día.

¿En O Carregal?

Nuestra propuesta es en el edificio de sindicatos. Estamos hablando de personas mayores con problemas de movilidad y ahí hay sitio para aparcar y un pulmón verde, el parque Pablo Iglesias, el río Mendo y Mandeo, el muelle...

¿Y qué proponen para dinamizar el casco histórico?

Hay que agilizar la tramitación de las licencias. Proponemos crear una oficina para agilizar los permisos, los funcionarios tienen que salir a la calle, hablar con los vecinos e informarles de todas las ayudas que hay para rehabilitar. Y después, mientras que en el casco histórico no haya aparcamiento, la gente no se va a venir a vivir aquí. Y hablo con conocimiento de causa porque yo vivo aquí y el 90% de la gente me dice, tú estás loca, ¿cómo te vas a vivir ahí sin aparcamiento?.

¿En el propio casco?

Sí, en el propio casco histórico. Nosotros hicimos un estudio y proponemos 150 plazas de aparcamiento en el casco histórico, no son muchísimas pero son más de lo que hay.

¿Y no es ir un poco a contracorriente? La tendencia es intentar liberar de vehículos las zonas monumentales...

Tiene que pensar que aquí vive gente y el perfil es de mediana edad hacia arriba. No podemos echar a los que ya viven aquí. Está muy bien las propuestas de peatonalización pero nosotros somos más de la convivencia entre el peatón y el coche. A la gente que vive o quiere vivir aquí hay que facilitarle el acceso como se permite en Pontevedra, Allariz, Santiago y en otros sitios con cascos históricos donde el comercio y la hostelería están teniendo éxito.

¿Es partidaria de aceptar la donación del CIEC?

Por supuesto. Es un patrimonio importantísimo para Betanzos. Además la propuesta también incluye la donación de la vivienda de Jesús, más de 300 metros cuadrados que planteamos convertir en una residencia para artistas.

¿Un proyecto que le haga especial ilusión?

Pensando en el futuro de los jóvenes, el centro logístico