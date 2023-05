¿Se presenta por Betanzos, pero está empadronado en Paderne, no?

Sí, pero por cercanía y por trabajo mi ambiente social lo tengo más en Betanzos.

Pero se va a dar la circunstancia curiosa de que estas elecciones no podrá votarse y tampoco a su partido, Vox no se presenta en Paderne...

Efectivamente, es curioso pero es así [ríe]

¿Por qué da el paso?

Por el deseo de cambiar las cosas, porque veo que en Betanzos la corporación está al margen de la realidad, de lo que necesita la gente.

¿Y qué necesita la gente?

Con cualquier persona que hable en Betanzos le va a decir lo mismo, Betanzos está abandonado, el casco antiguo se viene abajo y para el Ayuntamiento parece que todo está bien. Dos de nuestras prioridades son rehabilitar el casco y atraer inversión y para eso hay que echarle una mano a nivel fiscal a los emprendedores y agilizar los trámites. No es una cuestión ideológica, es de sentido común.

¿Lo primero que haría?

Reducir el coste político, los sueldos del alcalde, concejales, asesores, caciques de turno… Y después, fomentar que vengan empresas. Eso repercute en toda la población. Repito, no es una cuestión ideológica.

Pero se presentará por Vox también por motivos ideológicos...

Sí, pero a nivel municipal lo importante no son las siglas. No soy una persona tan cerrada de mente que piense que son solo buenos los míos. Mañana me viene un señor del BNG, del PSOE, del PP con una idea genial para Betanzos y yo la apoyo.

Está abierto a pactos de gobierno entiendo...

Sí, por supuesto. Pactaría con cualquier partido pero en base a un programa lógico y de sentido común que sea positivo para los vecinos. Sea quien sea.