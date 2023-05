Los principales candidatos a la Alcaldía de A Coruña en estas elecciones municipales responden a preguntas de los vecinos en 'Tengo una pregunta para el candidato'.

Lucía Fernández, asesora comercial: ¿Qué actuaciones llevarían a cabo en el polígono de Someso?

Inés Rey, PSOE: En el próximo mandato se completará la urbanización de Someso, necesario para dotar al barrio de más y mejores servicios. Las obras llevaban mucho tiempo pendientes pero en el actual mandato se han desbloqueado al fin.

Miguel Lorenzo, PP: Ejecutar la urbanización pendiente. Mantenimiento y reparación de aceras. Estación de BiciCoruña. Revisión y reparación de todos los hidrantes. Plan de limpieza del barrio y colocación de papeleras y mobiliario urbano.

Xan Xove, Marea Atlántica: Dotar ao barrio dos servizos básicos como limpeza e coidado do espazo público. E obrigar os promotores a cumprir coas obrigas de urbanización. Tamén integrar Someso na oferta cultural, coas súas propias festas.

Francisco Jorquera, BNG: Exixiremos completar a urbanización e que a Xunta de Compensación cumpra coas súas obrigas. Darémoslle continuidade ao carril bici. Dotaremos o barrio dos servizos básicos, limpeza, mobiliario urbano...

José Manuel Sande, Por Coruña: A prioridade é rematar a urbanización, pendente dende hai anos por mor do urbanismo salvaxe do pasado. Atenderemos ás demandas veciñais para acabar cos problemas máis urxentes de maneira inmediata.

Miriam Hermida, abogada: ¿Afrontarán la subida de puntos negros de droga y peleas?

Inés Rey, PSOE: Acabamos de crear una comisión de coordinación entre el Ayuntamiento y la Policía Nacional. Cualquier punto conflictivo debe ser objeto de seguimiento y denuncia, y debe actuar la Policía Nacional.

Miguel Lorenzo, PP: La colaboración de la policía de barrio con la Nacional es vital para los dispositivos conjuntos que luchen contra el trapicheo y tráfico de drogas en los barrios. Es fundamental elaborar un plan local de seguridad.

Xan Xove, Marea Atlántica: A inseguridade hai que abordala de maneira integral, coa policía cando se cometen delitos, pero tamén traballando en prevención e en coidado do barrio para que sigan sendo lugares con vida e comunidade.

Francisco Jorquera, BNG: Actuaremos na prevención: con campañas masivas para concienciar sobre os efectos das drogas nas persoas e na súa contorna. Poñeremos en marcha na rúa equipos de educación social, psicólogas, psiquiatras, mediadoras...

José Manuel Sande, Por Coruña: A percepción na cidade indica que, malia problemas cos que hai que pelexar sempre con responsabilidade, é segura. O traballo policial require un reforzo da súa plantilla e a colaboración entre as diversas áreas.

María Molina, química: ¿van a hacer ‘parkings’ baratos ante tantas zonas peatonales?

Inés Rey, PSOE: En el actual mandato abrimos el ‘párking’ de Adolfo Suárez con más de 200 plazas y gratuito. Siempre que es posible sustituimos el aparcamiento en línea por plazas en batería para aumentar su número.

Miguel Lorenzo, PP: Se han generado muchos problemas a los vecinos en muchas zonas. Hay que buscar alternativas de aparcamiento en bajos vacíos, patios de manzana o impulsar parkings públicos de bajo coste.

Xan Xove, Marea Atlántica: Crearemos unha empresa municipal de transportes, que irá asumindo a xestión dos aparcamentos e introducindo tarifas especiais. E mellorará o bus e BiciCoruña para que moverse sen coche sexa unha alternativa real.

Francisco Jorquera, BNG: Crearemos aparcadoiros asequíbeis, xestionaremos directamente os que están sen contrato para facelos moi accesíbeis economicamente. Repensaremos a ORA e a de residentes para optimizar as prazas.

José Manuel Sande, Por Coruña: Imos fomentar a oferta de mobilidade non dependente do coche privado, pero se é imprescindible o seu uso, xestionaremos dende Emvsa as concesións caducadas ou que vaian caducando, para rebaixar o seu custo.

Eulalia García, jubilada: ¿Cómo van a mejorar la seguridad en el barrio de Os Castros?

Inés Rey, PSOE: Hemos demandando al Gobierno central de modo reiterado que dote a la ciudad de más agentes de la Policía Nacional, igual que le hemos pedido a la Xunta que ponga más médicos y personal sanitario.

Miguel Lorenzo, PP: Es una preocupación común a todos los barrios y vamos a incrementar la plantilla de policía local en 100 efectivos para impulsar la policía de barrio, coordinar la policías y desarrollar un plan contra la okupación.

Xan Xove, Marea Atlántica: Traballar para facer o barrio máis seguro, e non só desde o punto de vista policial. Iso representa programas de mediación e educación en rúa, recuperar os baixos baleiros, coidar do espazo público e darlle vida.

Francisco Jorquera, BNG: Do mesmo xeito que no resto da cidade, coa creación da Xunta Local de Convivencia, de equipos multidisciplinares en rúa e a Policía Comunitaria: policías a pé polos barrios dispoñíbeis para todos.

José Manuel Sande, Por Coruña: Dámoslle á seguridade un tratamento moi alonxado do alarmismo doutros partidos, que levan a estigmatizar barrios. A cooperación, outra sensibilidade social e unha preocupación polo ámbito laboral policial son claves.