¿Qué tal la campaña?

Muy bien. Nuestra intención ha sido reunirnos con los vecinos para escucharlos sobre todo, y la respuesta está siendo muy positiva. Ayer nos decían que de alguna manera se les había devuelto la ilusión por volver a votar porque se habían sentido escuchados de forma muy cercana ya habían visto una forma diferente de entender la política.

¿Sus principales propuestas?

Que el PXOM salga adelante. Rescataremos lo que sea posible con el ánimo de agilizar la tramitación. Y si fuese necesario porque no hay nada que se pueda recuperar, se realizaría una tramitación desde cero pero con la garantía de que se llevarán a cabo las pautas necesarias para que por fin salga adelante.

¿Y qué más proponen?

Que los mayores tengan cubiertas sus necesidades, sobre todo aquellas no cubiertas por la Xunta: transporte, poder acudir al médico, necesidades incluso de compra, tener atención de alguien del Concello en cuanto a gestiones básicas. En cuanto a los menores, que tengan actividades que complementen el currículo, y no solo que entretengan, sino que complementen la escuela desde el punto de vista emocional, de comunicación, etc. Y que sean en horario extenso y permitan la conciliación familiar. Que los jóvenes tengan espacios donde socializar, reunirse y hacer cosas acordes a su edad. También promover la cultura: música, bibliotecas, conciertos... incluso promover la construcción de un auditorio. Y que todos los viales tengan un mantenimiento adecuado y limpieza. También políticas de inclusión para las personas con algún tipo de capacidad diferente y de promoción del empleo.

¿A quién apoyarían o con quien pactarían y a quien no?

Dependerá de lo que suceda. Haríamos lo mejor para Culleredo y para que las cosas salgan adelante.

¿Con qué resultado se contenta?

Con un resultados que nos permita hacer cosas.

¿Desde el Gobierno?

A poder ser, por supuesto. Es la manera de hacer cosas, claro.