Como vai a campaña?

Ben. Estamos a percibir ilusión, temos máis xente nos actos e notamos unha corrente positiva cara a nós, unha simpatía que antes non se expresaba dunha maneira máis aberta.

Nestas eleccións ademais hai menos fragmentación...

Para nós ese é o cambio fundamental, ademais esas candidaturas eran do noso espazo, á esquerda.

Que balance fai do mandato?

Creo que fixemos un traballo moi bo, sempre con propostas en positivo, tentado elevar as peticións que nos facían os veciños.

E notaban receptividade por parte do goberno?

Niso temos que ter unha postura crítica. Nalgúns casos, responderon con boas palabras que despois non se converteron en realidade a pesar de que eran propostas moi positivas para toda a cidadanía. Un exemplo, pedimos que se mellorasen os parques infantís, que se colocasen pictogramas, que se instalasen xogos abertos para todos os nenos máis aló das súas capacidades físicas e motrices e dixéronnos que si, pero despois non se materializou.

Cales serán as súas prioridades se goberna?

As mesmas que centraron o nosa labor de oposición. Rehabilitar o centro histórico, todos aqueles elementos que conforman o noso riquísimo patrimonio, porque cremos que se pode converter no motor económico. Reactivar o noso medio natural, sanear os nosos ríos e rías para que se convertan tamén nun motor económico. Incentivar os sectores produtivos, comercio, a horta, produción vitivinícola… E mellorar os servizos.

Algún en concreto que precise melloras urxentes?

Axuda no fogar debe ser mellorado e ampliado, o comedor escolar e todos os que teñen que ver coa auga e o saneamento.

Se o PSOE perde a maioría absoluta, o BNG entraría no goberno? Xa sei o que me vai a responder…

Xa sabe a frase, non? [ri] É unha cuestión que non valoramos neste momento, esperamos ter un bo resultado, ter o suficiente peso como para gobernar e non valoramos o que pode pasar o día despois se efectivamente temos a chave de goberno. É unha cuestión que ten que analizar a asemblea.

Que propón para fixar poboación e comercio no casco?

Esa é unha das nosas prioridades, devolver o centro histórico ás familias e ao comercio. O factor turístico é importante pero o futuro do centro histórico pasa porque a xente habíteo e faga a súa vida diaria nel. Unha das nosas propostas é crear un banco de locais comerciais baleiros, incentivar a instalación do pequeno comercio no centro histórico debe ser unha prioridade. Hai que axilizar os trámites e axudar nos trámites e tamén incetivar aos propietarios de vivendas baleiras para poñelas a disposición, e aí o traballo da oficina de rehabilitación é clave. E despois crear unha liña de axudas e avanzar na peonalización. O centro histórico debe ser peonil para facelo máis amable, que os nenos e nenas poidan xogar nas rúas é a mellor maneira de atraer ás familias ao casco, que sexa un lugar amable e seguro.

Que equipamento priorizaría?

Se tivese que escoller un, o centro de información á muller e de orientación familiar pola especial relevancia que teñen para a atención das mulleres, non só de Betanzos, de toda a comarca.