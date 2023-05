Para el secretario de la Asociación de Vecinos y Comerciantes Elviña 2 Fases, Manuel Lorenzo, el barrio precisa mejoras como elevar la acera de Pajaritas por la que no pasa el carril bici, próxima a un parque infantil y situada en una zona “peligrosa”, pero dos problemas extendidos por todo el barrio son la suciedad de las aceras y la falta de mantenimiento de los jardines: “pasa mes y medio, dos meses y no ves a nadie”, explica.

La asociación vecinal señala que el suyo es un “barrio verde” pero que el mantenimiento de los parques en la zona de Alfonso Molina, se hace “cada miles de años”, pese a las quejas reiteradas de la agrupación vecinal, y que los castaños de Salvador de Madariaga están “faltos de poda”. En cuanto a la iluminación, los vecinos afirman que en la plaza Luis Seoane hay “muchas farolas oxidadas” y Salvador de Madariaga “parece una corredoira” por los baches. “Mantenimiento cero”, resumen.

El presidente de la Asociación de Comerciantes Bulevar Elviña, Abel Caballero, también demanda “más presencia policial y cercanía con los vecinos, con un equipo de participación ciudadana de la Policía Local”, reitera que hay que “meter muchísima más caña” en el servicio de jardines y mejorar la conexión de autobuses con las zonas limítrofes, como Someso u O Martinete, de donde “solo pasa un bus cada 60 minutos”.

Caballero indica también que “hay que buscar una solución para los bajos vacíos: el comercio da luz a las calles, revitaliza la zona comercial, hace que el barrio sea más seguro”, defiende. Aunque admite que “Marea y el PSOE” han impulsado la iniciativa del banco de locales vacíos, pide más soluciones para el barrio, con escasas zonas con bajos: “si en las pocas que hay no están abiertos generamos suciedad, abandono, oscuridad”. En cuanto a urbanismo, reclama buscar una solución para la plaza de Escultor Monvasco, “sin reformar desde hace mucho y que se podría usar para fines de aparcamiento o parque infantil”, e indica que en la plaza que da al colegio Alborada y al instituto “hay un montón de plazas vacías” donde la gente no estaciona por las deposiciones de los pájaros de los árboles cercanos, pero sí “aceras llenas de coches”.

En el cercano Barrio de las Flores, el vicepresidente de la Plataforma Veciñal del distrito, David Vázquez, señala que recientemente este ha conseguido la declaración de Área de Rehabilitación Integral (ARI) tras una “batalla a largo plazo, de diez años”, de su agrupación. Pide que este paso sirva para llevar de manera efectiva fondos al barrio, en especial para la “accesibilidad, que demanda la población mayor”, y que el encargado de gestionar las ayudas sea “operativo”.

También señala que el barrio tiene varios proyectos aprobados en los presupuestos participativos de 2017, entre ellos una pista polideportiva al aire libre que no se ha efectuado y una pasarela en la calle Margaritas que tampoco se ha construido, aunque admite que “parece que hay proyecto redactado”. Otro de los planes, un parque biosaludable con aparatos de ejercicio para mayores, “se ejecutó en 2019 parcialmente, al 50%”, y, si bien ese mismo año se ejecutó en parte la reurbanización y pavimentación de la zona del parque central, “quedó en un 35 o 40%” de lo proyectado. A mayores de estas reivindicaciones históricas, pide replantar árboles tras las talas selectivas de ejemplares enfermos.

Y otra inversión necesaria es “una acera entre Elviña y Castro, porque es peligroso caminar entre ambos”, indica la presidenta de la asociación vecinal local de Os Rexumeiros, Silvia Seoane. Esta también indica que falta fibra óptica “en la mayoría de viviendas” y que “tenemos el asfaltado pendiente de los presupuestos participativo de 2022”. Las comunicaciones en bus son deficientes, indica, y sería necesario que la línea 5 “llegue hasta Elviña, al menos, los domingos”. En la zona entre los dos campus falta iluminación y algunas calles de Castro de Elviña se convierten en “una piscina” cuando llueve porque la tierra y los restos de poda tapan las salidas de pluviales, dificultando la movilidad de los vecinos.

Propuestas de los partidos políticos

PSOE: Ejecutaremos inversiones por tres millones de euros para la rehabilitación del Barrio de las Flores y ejecutaremos mejoras de accesibilidad en la calle Castaños. Impulsaremos la rehabilitación y puesta en valor del Castro del Elviña mejorando la accesibilidad, construyendo el cierre perimetral y el centro de apoyo a las excavaciones. Además, en los próximos meses comenzaremos con la ejecución de la reurbanización de la plaza Pintor Laxeiro.

PP: En el Barrio de las Flores, accesibilidad, pavimentación, iluminación, mobiliario urbano y zonas verdes; mejora en el bus urbano; seguridad vial; y BiciCoruña.En Elviña, renovación de cuatro plazas y de calles; mejora del centro cívico y más árboles; pasos de peatones elevados en Álvaro Cunqueiro y Antonio Machado. En el Castro de Elviña, plan de limpieza; y mejora del alumbrado y del alcantarillado. Y ayudas para eficiencia energética y accesibilidad en los tres barrios.

Marea Atlántica: Mellorar a accesibilidade na rolda Camilo José Cela, para dar unha alternativa a subir e baixar escaleiras e reforzar a conexión entre o Barrio das Flores e a avenida Salvador de Madariaga, mellorando tamén o acceso aos colexios Ramón de la Sagra e María Pita, e o instituto Otero Pedrayo. Unha contorna segura no Instituto Alborada, e executaremos o Plan de Rehabilitación Integrada do Barrio das Flores. Instalaremos BiciCoruña no Barrio das Flores e reforzaremos as liñas de bus.

BNG: No Barrio das Flores levaremos a cabo un Plan de Rehabilitación Integral, con dotación de novos equipamentos públicos, entre eles un centro cívico e unha pista polideportiva). En Elviña, mellora da mobilidade en transporte público e adecentamento e coidado das prazas e das rúas, así como as conexións cos barrios da contorna.No Castro de Elviña, aumentar o número de contedores de lixo, estender a rede separativa de pluviais e fecais, e calmado do tráfico.