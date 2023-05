Se pone al frente de Alternativa en un momento complicado...

Sí, me he encontrado un partido destrozado [por la moción de censura], he tenido que rehacerlo en un tiempo récord, crear de nuevo ilusión y confianza. En los mítines pido siempre perdón a todos los votantes por unas personas que han sido deshonestas, que no respetaron las reglas democráticas y se comportaron como déspotas, ilustrados o no. Según ellos hacen una gestión clara y honesta, habría que preguntarle cómo se puede fundar un partido en dos meses y tener furgonetas rotuladas, banderolas, carteles... ¿De quiénes son deudores?

¿Qué percibe en campaña?

Hartazgo y lo más preocupante, un ambiente casi guerracivilista. Y es normal que ocurra cuando a la gente le usurpas la capacidad de decidir con su voto.

¿Le preocupa que lo ocurrido desmovilice a la ciudadanía?

No, conozco a mi pueblo y Sada se ha volcado a votar siempre que ha habido conflictos. Esta vez no va a ser menos, creo que va a acudir en masa a votar y que va a haber sorpresas de todo tipo.

¿Prioridades?

Lo primero, evitar inundaciones. Augas de Galicia dice que hay que abrir el río, pero si lo hacemos habrá que peatonalizar varias calles y poner dos semáforos. Si no somos rápidos y prevemos salidas, vamos a ahogar el centro urbano. Otros viven en los mundos de Yupi y dicen que todo va a ir bien, yo no lo creo. Hay que hacer una circunvalación para que el tráfico no tenga que pasar por el centro. Después, retomar el proyecto de la vía ártabra pero sin arrasar Fontán, , de hecho hay un tramo proyectado con un enlace en Pazos y sería una vía que desahogaría muchísimo Sada. Y empezar a dar servicios a las parroquias, hay que descentralizar Sada. Otros de nuestros proyectos prioritarios son la regeneración de la playa de Sada, que es el motor turístico del pueblo, y el cambio de ubicación del centro de salud, además hay que conseguir más profesionales y servicios de hospitalización a domicilio.