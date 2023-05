O primeiro sería dicir que é unha honra que os teus compañeiros, compañeiras e compañeres te escollan e confíen en ti para representarlles. E tamén foi unha honra saír elixido e representar á cidadanía que a través do voto confiou nas nosas ideas, as socialistas. Compromiso, responsabilidade e honradez empezan a formar parte do meu pensamento.

Unha campaña electoral é o final dun traballo que levas realizando durante meses ou anos. É darlle visibilidade ao resultado de centos de reunións con axentes sociais da cidade. Para chegar ben preparado a unha campaña, debes escoitar antes á cidadanía, conseguir plasmar no programa electoral e no teu discurso o que nos transmitiron, sen esquecer os nosos valores socialistas. Neses quince días que dura a campaña demos a coñecer o resultado dese traballo. En centos de actos, empezando ás nove da mañá e terminando ás veces a medianoite. Para min o máis bonito foron os actos sectoriais, onde se establecía unha proximidade e complicidade. Onde se falaba de maneira cercana cos sectores sociais. E tamén falar coa xente nos repartos electorais na rúa, nese momento estás de ti a ti co cidadán aínda que as túas ideas non coincidan. Eu proveño do sindicalismo e dos movementos cidadáns, en especial a cultura e o activismo LGTBI, aí é onde me curtín e onde aprendín a ver a importancia da política. Porque ao final a política, para os que temos só o noso ser como medio de vida, é a única ferramenta que nos permite mellorar as nosas vidas. Cheguei á política coa idea de axudar en especial ao colectivo LGTBI+ que tantos anos estivo e segue estando discriminado. Sen esquecerme dos outros temas da cidade. E tamén á cultura, hai moita xente que pensa que por ser gai non podes adicarte a poñer en marcha outras políticas. A identidade afectiva dunha persoa é moi importante, pero como calquera outra persoa temos tamén coñecementos profesionais e da vida. É certo que como activista loito por mellorar as políticas para educar, acabar cos LGTBIfobia e os delitos de odio. Quédanos moito camiño por facer, e máis se gaña a dereita. O recordo que me queda é a aprendizaxe sobre a cidade e a súa xente, diría que foi un master cidadán único. Fito Ferreiro foi na candidatura do PSOE en 2015 e foi concelleiro no mandato 2015-2019.