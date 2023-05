Como afronta a súa segunda campaña?

Coa mesma ilusión que a primeira. Cada elección municipal é diferente. Non temos a mesma situación agora que hai catro anos. Nós cremos que Arteixo merece xa un cambio porque vemos moitas eivas en como se está a levar o Goberno actual.

Que aprendeu da primeira?

Aprendín moito. Todo o mundo debe perder unhas eleccións antes de gañalas. Axuda a ter a situación ideal. A min moito máis porque estiven na Deputación da Coruña como responsable do departamento de Cultura.

A que aspira o BNG?

Nós non nos poñemos metas. Aceptaremos o que decida a xente. É como hai que afrontar as campañas electorais e o día das eleccións.

Como convencería aos veciños de que deben votalo a vostede?

Diríalles que Arteixo merece moito máis. Temos un orzamento de 70 millóns e non se nos ven os cartos que temos por moita plataforma única que haxa. Os veciños merecen máis e por iso lles pedimos o voto o 28 de maio.

Que asunto considera máis urxente para Arteixo?

O Plan Xeral. Non hai outro que poida ser equiparable. Necesitamos esa ordenación para que os veciños e veciñas poidan construír nos rurais, para que saiban o que teñen que facer, cando e onde. Facer modificacións sobre as normas subsidiarias que son do ano 1995 non é a solución para ordenar un concello que medra a pasos axigantados.

Propón algunha medida para facilitar o acceso á vivenda?

Se nós temos un Plan Xeral que ordena os núcleos e o poder construír. Agora mesmo están a construír moi pouco e moi poucos. Nós necesitamos que constrúa quen queira porque a xente quererá construír a modo individual. Evidentemente, tamén levamos medidas en favor da vivenda pública no programa.

Seguirá a insistir na retirada da peaxe de Pastoriza?

Mentres haxa peaxe haberá que seguir loitando. É unha desfeita que creou o Partido Popular e agora miran para outro lado. Aínda que o Goberno de aquí di que pelexa, non está movendo un dedo.

A mobilidade é outra das preocupacións dos veciños.

O Goberno local presume de que está a apostar pola mobilidade e non é así. Necesitamos mobilidade en varios ámbitos. O primeiro, vinculalo coa área metropolitana. Nós non temos un gran contacto coa área. Pasa o bus de Carballo á Coruña porque non pode evitar Arteixo. Apostamos por unha comarca urbana de transporte. Outro ámbito é a mobilidade que pode haber no centro de Arteixo. Acaban de inaugurar unha plataforma única que non é tal porque ten as súas deficiencias. Nós expuxémolo no pleno. Esta plataforma única non pasaría os controis que a ONCE ten na súa web.

Cal é o seu ideal de Arteixo?

O ideal, e non é utópico, é que todo os servizos e as obras tendan a facernos unha vida mellor e a seren máis felices. Tería que pasar por un programa de servizos completo e integral para a cidadanía en ámbitos culturais, deportivos, turísticos e tamén económicos.