¿Qué expectativas tiene?

Voy a ser la lista más votada con diferencia a pesar de que diga la encuesta de La Opinión (ríe), creo que incluso con bastante diferencia. Tengo muy buena acogida, gente de todos los colores está contenta de que me haya presentado porque por fin ven a alguien a quien votar.

Se presenta por unas siglas con un desgaste importante ...

Es cierto que el PSOE en estos momentos en Sada sufre, pero hay afiliados que aunque no estén muy contentos son fieles.

¿Y ese votante fiel al PSOE no se puede desmovilizar con una lista con mayoría independiente?

No, porque ese voto fiel es a las siglas y lo bueno que tiene que vayan independientes es que la gente vea que hay una renovación importante, que no va a haber más transfuguismos ni más quebraderos de cabeza y que a los que estamos ahora lo único que nos interesa es Sada.

¿Teme que el sambenito del monchismo le pase factura entre el electorado de izquierdas?

Estoy orgullosa de haber ido de concejala como el PDSP. Moncho me dio la oportunidad de crear la feria modernista. En las municipales hay que ver a las personas, su creatividad, su trabajo y todo el mundo sabe que yo me voy a dejar la piel por Sada.

A la hora de pactar, ¿con qué partidos tiene más sintonía?

Con nadie y con todos. Yo veo a las personas. No voy a pactar con nadie que no me dé a mi la alcaldía, prefiero trabajar en la oposición. Solo me sirve la alcaldía o la oposición Yo me presenté y dije que si al PSOE porque quiero hacer cosas por Sada y solo se puede hacer desde la Alcaldía. No voy a volver a trabajar de concejal en un gobierno, ya sé lo que es ser concejal para otro alcalde y no repito. Lo he hablado con mi equipo y todos estamos de acuerdo.

Imagínese que la encuesta no va tan desencaminada y sus expectativas no se cumplen, se vota a sí misma en el pleno de investidura y sale elegida alcaldesa con los votos de PP y Vox, ¿gobernaría con ellos?

Yo no tengo ningún problema, conozco a Esperanza [Arias], conozco a Noly [Mnanuela Martínez], aquí no vamos a desarrollar ninguna ley nacional ni vamos a ser irrespetuosos con nadie, nos vamos a centrar en Sada. No veo política de derechas o ultraderecha en unas municipales, sinceramente, igual que la no veo de izquierdas o ultraizquierda. También me parece encantador Emilio [Graña], Benito [Portela] y el resto de los candidatos.

¿Cree que la ejecutiva provincial permitiría eso?

Sí, está hablado, yo no engaño a nadie, me conoce, voy con la verdad por delante.

¿Sus prioridades si gobierna?

La playa, As Brañas y desarrollar los polígonos industriales, que nos hacen muchísima falta, desarrollar el plan general para crear un paseo de verdad desde Morazón hasta Veigue... Y desde luego, solucionar los problemas de aparcamiento, tengo varias ideas. Y después mejorar la gestión del día a día, limpieza de calles, de cunetas, contenedores…

¿Algún proyecto que le haga especial ilusión?

La pasarela o senda de Gandarío, todo el bulevar de la playa y un aparcamiento que no va a ser subterráneo y que va a ser tan bonito…