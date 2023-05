Los principales candidatos a la Alcaldía de A Coruña en estas elecciones municipales responden a preguntas de los vecinos en 'Tengo una pregunta para el candidato'.

Justo Fernández, operario de fábrica: ¿Cómo van a mejorar la seguridad en O Castrillón?

Inés Rey, PSOE: Hemos demandando al Gobierno central más agentes de la Policía Nacional, igual que le hemos pedido a la Xunta que ponga más médicos y personal sanitario. Y seguiremos aumentando el número de agentes locales.

Miguel Lorenzo, PP: Vamos a incrementar la plantilla de policía local en 100 efectivos para impulsar la policía de barrio, reactivar la Junta Local de Seguridad para coordinar las fuerzas policiales y desarrollar un programa contra la okupación.

Xan Xove, Marea: A inseguridade hai que abordala de maneira integral, coa policía cando se cometen delitos, pero tamén traballando en prevención e en coidado do barrio para que sigan sendo lugares con vida e comunidade.

Francisco Jorquera, BNG: A abordaxe da seguridade cidadá ten que ser integral. Trátase dun fenómeno complexo. A Coruña continúa a ser unha cidade segura. Lanzaremos campañas de prevención da drogadicción, colaborando co tecido social.

Por Coruña: Dámoslle á seguridade un tratamento moi alonxado do alarmismo doutros partidos, que levan a estigmatizar barrios. A cooperación, outra sensibilidade social e unha preocupación polo ámbito laboral policial son claves.

Manuel Figueiras, jubilado: ¿Cuándo van a arreglar el jardín de la calle Ortigueira?

Inés Rey, PSOE: Muy pronto, porque ya se ha encargado al servicio que mejore esa zona en torno al nuevo ascensor que instalamos allí este mandato.

Miguel Lorenzo, PP: Pondremos en marcha un plan integral de mejora de todos los barrios, con actuaciones de limpieza y mantenimientos de aceras, viales, mobiliario urbano y por supuesto de las zonas ajardinadas y parques.

Xan Xove, Marea: Son moitas as zonas verdes que precisan maior coidado, coma no caso deste xardín a carón do ascensor dos Castros. Por iso poremos en marcha un plan de coidado, mantemento e naturalización dos espazos públicos.

Francisco Jorquera, BNG: O obxectivo será coidar os parques e xardíns. Para nós son espazos fundamentais para facer cidade. É necesario que a concesionaria que xestiona o servizo cumpra coas súas obrigas e manteña as zonas verdes en bo estado.

Por Coruña: O cumprimento do contrato de mantemento e conservación de parques e xardíns é unha obriga. Este mantemento de zonas verdes nesta etapa non se está garantindo.

Alejandro Gómez, trabajador portuario: ¿Por qué no hacen menos rotondas y carriles bicis?

Inés Rey, PSOE: Los carriles bici tienen una gran demanda. Es un medio de transporte limpio y queremos que sea seguro. Las rotondas se hacen para mejorar la seguridad vial. Para eso se va a hacer en la avenida de Finisterre con Agrela.

Miguel Lorenzo, PP: Vamos a actualizar entre todos el plan de movilidad urbana y ahí se decidirán las medidas. El carril bici actual está mal ejecutado y es de los peor valorados de España, según la Organización de Consumidores.

Xan Xove, Marea: Porque os tempos das cidades pensadas só para os coches xa remataron. É o momento de humanizar as cidades, non só para vivir mellor, senón porque a emerxencia climática non deixa outra alternativa.

Francisco Jorquera, BNG: As persoas deben ser as absolutas protagonistas do espazo público. As rotondas contribúen a calmar e ordenar o tráfico. Os carrís bici, cando se fan ben e nas vías nas que é preciso, axudan a fomentar o uso da bicicleta.

Por Coruña: Somos defensores do uso da bicicleta e da ampliación de BiciCoruña.

Estrella Bergondo Noya, limpiadora: ¿Van a poner más policía para vigilar por las noches?

Inés Rey, PSOE: En la zona de ocio, actúa ya todas las noches el mayor operativo policial de vigilancia que hubo nunca en esta ciudad. Seguiremos exigiendo más medios a la Policía Nacional para que garantice la seguridad.

Miguel Lorenzo, PP: La inseguridad es una preocupación en todos los barrios. Somos la ciudad más insegura de Galicia. Por eso, vamos a aumentar la plantilla de la Policía Local en 100 efectivos y aplicar un control especial de ocio nocturno.

Xan Xove, Marea: Reforzaremos o 092 para cubrir as vacantes, pero a seguridade non se consegue só con policia. Os barrios máis seguros son os barrios limpos, sen baixos baleiros, ben iluminados e con rúas coidadas. Barrios con vida.

Francisco Jorquera, BNG: A pesar do aumento dos delitos menores e de que cumpra tomar medidas, non cremos que a cidade sexa insegura. As nosas propostas son a creación da Xunta Local de Convivencia, e equipos multidisciplinares na rúa.

Por Coruña: Temos previsto un aumento dos recursos e do persoal policial, unha carencia actual, así como a súa conseguinte coordinación coa Policía Nacional.