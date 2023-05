Que tal vai a campaña?

Moi ben, moi movido todo. Cando imos por aí a repartir propaganda e a falar do noso proxecto recíbennos bastante ben, dá boa onda.

Estréase como candidato nun momento complicado, cunha moción que polariza moito e moita fragmentación. Que expectativas ten?

Si, a cousa está complicada. Nós queremos liderar un goberno de esquerdas en Sada, un goberno que deixe atrás o monchismo e o neomonchismo, os temas personalistas e poña en marcha un proxecto de progreso para Sada. Nós somos a opción máis coherente, a máis fiable, cunha traxectoria ben clariña, non hai ningún cambalache e esperamos que a cidadanía de Sada enténdao así. Teño claro que en todo este caos personalista somos a opción da estabilidade. Cando estivemos a cogobernar fomos leais, Isa[Reimúndez] fíxoo moi ben en servizos sociais, tivemos un orzamento moi alto e o maior número de traballadores, e agora na oposición Laura [Rodríguez] tamén o está facendo moi ben, dá sentidiño a todo este caos que estamos vivenda en Sada. Espero que a cidadanía o vexa e recompénseo.

Cales serán as súas prioridades?

Continuar coa mellora dos servizos sociais, avanzar en temas de mobilidade, o transporte, o aparcamento e solventar as carencias de infraestrutura e equipamentos, os sadenses imos a instalacións deportivas e de lecer doutros concellos porque temos moi poucas, o BNG vai dar moito pulo a esas áreas.. E despois, apoiar ao tecido asociativo. Hai que atendelo, mimalo. No últimos seis meses ocorreron cousas moi raras, o festival Touliña, asociacións de veciños que teñen que ir mendigando locais...Temos que garantizar subvencións estables. A xente que traballa altruistamente non pode estar mendigando por subvencións ao concelleiro de turno.

E algunha actuación concreta?

Temos un proxecto que xa está feito, o das piscinas e unha zona recreativa acuática no paseo.

Estaba prevista a súa execución este mandato. Por que non se fixo?

Entre a moción de censura e atascos burocráticos quedou no tinteiro, pero o proxecto está feito.

E algunha iniciativa que lle faga especial ilusión?

Avanzar na mellora da mobilidade e na recuperación das Brañas.