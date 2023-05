“Esta ciudad está pa’ tipas como yo y pa’ tipos como vosotros”, dijo ayer la cabeza de lista del PSOE y candidata a la reelección, Inés Rey, antes de que sonase Girls just wanna have fun, en su versión de Miley Cyrus. En esta recta final de la campaña, Rey recordó el día en el que se disfrazó de Shakira y estuvo en la calle once horas y media disfrutando del Carnaval y que, bajo amenaza de que le dimitiría todo el equipo, se tuvo que ir a casa. “Estaría más”, aseguró y prometió que la “energía” que no había gastado ese día la había guardado para afrontar un nuevo mandato en María Pita y, por supuesto, hizo otro guiño más a la canción de Shakira con Bizarrap, con un “A Coruña ya no llora, A Coruña avanza”.

En estos quince días, en los que aseguró que había visitado todos los barrios de la ciudad, hubo quien le llegó a decir que la “iba a votar igual”, pero que no le diese más bolsas de propaganda, que no fuese “pesada”, que ya tenía tres porque la había abordado “en la calle Barcelona, en As Conchiñas y O Castrillón”. En este pequeño mitin de despedida, Rey recordó los momentos duros de la pandemia, en los que la ciudad tuvo que esforzarse “por no dejar a nadie atrás” y por sortear una enfermedad que se lo estaba poniendo difícil a todo el mundo. “Salimos más unidos y más fuertes”, relató la todavía alcaldesa, ante más de un centenar de militantes que se congregaron en la plaza de Azcárraga y que vieron subir a los miembros de toda la candidatura al escenario al ritmo de Start me up, de los Rolling Stones, entre aplausos, besos y abrazos. En la misma línea que podría tener su compañero de partido y candidato a la reelección en Vigo, Abel Caballero, Rey afeó la conducta a los candidatos que “hablaban mal de la ciudad” en sus intervenciones. “A Coruña vuelve a estar orgullosa, con este coruñesismo moderno que nos caracteriza, a la vanguardia; somos una ciudad abierta y cosmopolita; una ciudad que cree en sí misma como creemos nosotros, que somos los únicos que no hablamos mal de ella, pero, ¿cómo se puede hablar mal de esta Coruña, dios mío, con lo bonita que es? La mejor ciudad del mundo, por la que vamos a seguir trabajando y apostando”, prometió Rey, que reivindicó, una vez más, como grandes éxitos de su mandato, no solo la consecución de la sede de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (Aesia) sino también haber recuperado símbolos de la ciudad del pasado, como los bocadillos de calamares del Kiosco de la plaza de Ourense o los caballitos de Méndez Núñez. “Quiero pedirle el voto a los que quieren a la ciudad como la quiero yo, esto no es un proyecto mío, no es un proyecto personal, es el proyecto de toda una ciudad”, incidió Rey, que animó a darle su apoyo a aquellos que “se alegran” de que se pueda “pasear el viernes por la mañana” por los jardines; a los “jóvenes que, ahora, tienen el Remanso y el Metrosidero para disfrutar y estar juntos”, también a los que pasean por calles “renovadas y humanizadas”, también a “Pilar” que, según elucubró la candidata socialista, estaría —mientras el PSOE cerraba su campaña— “sentada en su banco, en la calle Cortaduría”. A los que se mueven en Bicicoruña y a los “que se cabrean porque no quedan eléctricas” en las estaciones justo cuando ellos querían coger una. “Vamos a traer más, tranquilos”, avanzó Rey, a quien la encuesta publicada por este diario le da que el domingo logrará entre diez y once concejales —la mayoría absoluta está en catorce— de los 27 que se reparten. “Este domingo llenemos las urnas de votos de progreso, de votos que ayuden a que A Coruña avance”, zanjó la candidata socialista, que reconoció que había pensado que, siendo alcaldesa, ya no tendría que hacer de telonera de nadie, pero que eso no había sido así, porque, tras su intervención, los aplausos y unos breves gritos de “alcaldesa, alcaldesa”, tocaban Los Mecánicos, que pusieron el broche musical a la campaña. Entre el público, socialistas históricas, como Carmen Marón, que cierra la lista de Inés Rey a la Alcaldía, también la dirigente vecinal Luisa Varela y, por supuesto, los integrantes de la lista, como Chema Castrillo, encargado de presentar a Rey en este último acto de campaña, la concejala de Benestar Social, Yoya Neira, o la de Mercados, Diana Sobral.