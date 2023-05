“Hemos devuelto a la ciudad ese orgullo coruñés, ese coruñesismo del siglo XXI”

Inés Rey (A Coruña, 1982) es abogada especializada en Derecho Penal y de Familia, militante del PSOE desde los 18 años y la persona que ha roto un techo de cristal en el municipio al convertirse en la primera alcaldesa electa, y con solo 36 años. Aspira a su segundo mandato con dos premisas muy claras: un firme compromiso feminista y el conocimiento de que su rival político para la reelección es el Partido Popular.

¿Hay más presión en su puesto cuando es la primera mujer en la Alcaldía y tan joven?

Prueba de ello es esta pregunta. Paco Vázquez llegó a la Alcaldía con la misma edad que yo, Fernando González Laxe fue presidente de la Xunta más joven que yo, y creo que nunca nadie destacaba que fuesen hombres o jóvenes. Y de mí eran las primeras características que se decían. Cuando una mujer llega a un puesto todavía hay quien cree que le está quitando el sitio a un hombre, pero ocupamos el lugar que nos corresponde, somos el 50% de la población. Siempre tenemos que estar demostrando más y mejor y estamos permanentemente cuestionadas. Es esa permanente presión, aún existe esa desigualdad. Ahora soy una referencia, primera alcaldesa en la historia democrática y en estas elecciones además la única mujer.

¿En estos cuatro años de mandato, ha habido un gobierno distinto en la ciudad por estar una mujer en la Alcaldía, o no tiene nada que ver el sexo con la forma de gobernar?

Creo que las mujeres gobernamos de forma diferente y con una sensibilidad especial. Lo hemos visto en este mandato condicionado por la pandemia, donde hemos hecho de la igualdad una política transversal, reforzando servicios de bienestar social por ejemplo. Por primera vez hay puntos violetas de atención a mujeres en grandes eventos y fiestas en la ciudad. Apostamos más por el consenso y el diálogo. No se trata de ir con planteamientos testosterónicos. Yo cuando me siento en una mesa a negociar pongo primero los puntos en los que estamos de acuerdo y a partir de ahí vamos desbrozando. Luego ya veremos las diferencias. En la ciudad se ha notado estos cuatro años que quien ha tenido el bastón de mando es una mujer.

En redes sociales e incluso algún alcalde de la comarca han dicho que Inés Rey está para las fotos pero que quien manda es el concejal de Economía, José Manuel Lage. ¿Cree que estos comentarios son por envidia o por puro machismo?

No voy a responder a los cotilleos de barra de bar que vierten algunos en redes sociales, no me voy a poner al nivel de quien es capaz de decir eso. Sálvame creo que lo cancelaron la semana pasada.

Las encuestas no le dan mayoría absoluta, ni al PP. ¿Se puede repetir el resultado de 2019 y que el PSOE deba buscar apoyos para gobernar?

Respeto mucho la demoscopia, marca unas tendencias. Lo que se ve es que quien tiene una capacidad de liderar la ciudad en los próximos años, está en disposición de afrontar la segunda modernización de la ciudad y tiene un proyecto que ha calado en la ciudadanía y quiere que continúe, es la lista que yo encabezo. La última palabra la tiene el ciudadano y el domingo decidirá. El sector progresista de la ciudad, que está orgulloso de ella, sabe que solo hay dos opciones: la gris de asfalto, crispación y falta de liderazgo; y la opción verde, luminosa, ilusionante y orgullosa de quienes somos, fuimos y vamos a ser en el futuro. Pido ese voto para tener una mayoría sólida, solvente, que me permita gobernar sin ataduras.

Ha gobernado estos cuatro años con 9 de 27 concejales, en minoría, y sacó adelante casi todos los asuntos. ¿Podría repetir un nuevo gobierno en solitario?

Perfectamente. Yo llegué a la Alcaldía y en mi discurso de investidura dije dos palabras que llevo repitiendo estos años: diálogo y amabilidad. Había que recuperar el diálogo institucional para desbloquear las grandes infraestructuras pendientes, superando etapas anteriores de bronca, insultos, un clima irrespirable. De los 208 asuntos que han ido a pleno 206 se han aprobado y casi 70 por unanimidad. Eso quiere decir que hay una inmensa capacidad de diálogo por parte del Gobierno, y también por parte de la oposición, que también se lo reconozco. Diálogo y amabilidad no están reñidos con la firmeza.

Las encuestas indican una alta abstención. ¿Los candidatos no son capaces de despertar ilusión a los votantes?

Es verdad que la política tiene una parte de emoción. Hemos conseguido devolver a la ciudad ese necesario orgullo y ambición, el orgullo coruñés, ese coruñesismo moderno, vanguardista, cosmopolita. A la gente le faltaba ese coruñesismo del siglo XXI, moderno. Mi proyecto tiene ilusión y ambición. En el resto solo veo gente que habla mal de la ciudad, no cree en ella porque no son de aquí. El candidato del PP es un señor de Pontevedra que fueron a buscar a Madrid porque le tocó en el sorteo ser candidato 2023, pero no cree en la ciudad, sino no estaría todo el día hablando mal de ella. Hay que reflexionar si alguien que habla mal de la ciudad se merece ser alcalde. Yo llevo cuarenta años aquí, aquí nacieron mis padres, en ese balcón vivía mi abuela, mis otros abuelos ahí detrás (señala a los lados del cuartel de Atocha) Llevo la ciudad en mis venas y sobre todo en mi corazón.

Yo en esta campaña estoy indecisa. ¿Cómo me convencería para votar al PSOE?

Hoy A Coruña está mejor que hace cuatro años. Aquí solo hay dos modelos, el nuestro y otro con una absoluta falta de liderazgo y desidia. Cuando llegué a la Alcaldía no funcionaba ningún reloj, ni el del Obelisco, ni el del Ayuntamiento ni el del edificio Mediodía. Dejaron que se habían fundido las bombillas del Millenium y no se les ocurrió ir a cambiarlas. Lo hicimos nosotros, igual que lo del quiosco de la plaza de Ourense, un espacio de integración ahora, o El Remanso que era una cochambre. Ninguno de los señores enfadados que gobernaron lograron acabar con el botellón. Pues nosotros sí, y hoy los jardines de Méndez Núñez se han recuperado y los jóvenes tienen una alternativa de ocio, las naves del Metrosidero y El Remanso.

Varios candidatos hablan de revisar el plan general o modificar algunos aspectos. ¿Qué cree el PSOE?

No voy a hacer una tesis sobre el plan general. Si hay que hacer modificaciones para mejorar las infraestructuras y equipamientos y que la ciudad siga avanzando, se hará.

El Concello tiene varias parcelas en Xuxán, en una de ellas ya anunciaron en 2020 que irán 50 viviendas para alquiler. ¿Qué falta para que salgan ya?

Nosotros no tenemos competencias en vivienda, las tiene la Xunta, que ha hecho cero viviendas en estos cuatro años y en los diez anteriores. En terrenos de A Maestranza, a través de Defensa, se van a construir viviendas públicas de alquiler. Hay que terminar el edificio de viviendas en Xuxán. Y vamos a impulsar desarrollos urbanísticos pendientes para poner a disposición 1.300 viviendas de alquiler social o precio tasado para afrontar la alta demanda.

El Concello, además de esa parcela para 50 viviendas, tiene otras cuatro en Xuxán. ¿Que se hará en ellas, vivienda protegida también?

Daremos solución y respuestas al problema de la vivienda.

Sale hoy [por ayer] en el BOE la aprobación de la nueva Ley de Vivienda estatal. Incluye medidas para controlar el precio de alquileres como la declaración de áreas tensionadas. Los Concellos lo pueden solicitar. ¿A Coruña necesita pedir esa declaración?

Hemos estado dialogando a nivel interno y con diferentes sectores y si se diera el caso no habría problema, todo lo que sea potenciar que exista vivienda pública.

Transporte público municipal. El PSOE prefiere seguir con la concesión en lugar de la municipalización que plantean otros partidos al acabar la concesión en 2024. ¿Han hecho algún estudio económico que indique que sale más rentable la gestión indirecta que la directa?

Estamos abiertos a estudiar todas las posibilidades pero lo que más interesa al ciudadano es que se mejore el mapa de líneas, que se conecten los nuevos barrios y que sea una ciudad con un transporte público de calidad, sostenible y rebajando las tarifas como hicimos.

En su programa electoral plantean la apertura a la ciudad de los puertos interiores para uso público, Batería y Calvo Sotelo. ¿Y San Diego?

Gracias a que yo lo presenté a todas las administraciones se desbloqueó tras 17 años esta infraestructura fundamental. Gracias a este gobierno se puede pasear por este espacio y programar conciertos y exposiciones. Gracias a que el tren a Langosteira es una realidad Repsol puede completar el traslado y podemos hablar de un ente que vamos a conformar en este mandato, liderado por el Concello, con participación de la Autoridad Portuaria y Gobierno central, para definir el futuro puerto interior a medio-largo plazo.

¿Pero en San Diego irá vivienda?

Se va a estudiar la necesidad de vivienda. Está muy bien decir necesitamos vivienda pero nos oponemos a construir. Hay que ser serios. Dotar de equipamientos, potenciar la lonja, el sector pesquero, hacer vivienda y dar respuesta a las demandas de la ciudad, y hacerlo todos juntos con luces largas.

Se ha destacado en esta campaña el incremento en la inseguridad ciudadana en la ciudad. ¿Cree que es por falta de policías o existe un alarmismo interesado?

Creo que hay temas que hay que tomarse con seriedad, fuera de demagogias, intereses partidistas, asustar a la gente y meter miedo y utilizar a la ciudad políticamente para sus intereses. Es un tema muy serio que hay que abordar desde diferentes perspectivas. La policial es una. Ya reclamé al Gobierno central que ponga más efectivos. En la Policía Local sacamos 94 plazas en este mandato. Donde sea necesario reforzar la seguridad lo haremos. Pero también hay que pensar en seguridad desde el punto de vista social, afrontar entre todos las desigualdades. Por eso llevamos el mayor presupuesto social de la historia, treinta millones. Se trata de trabajo conjunto y no de estigmatizar barrios ni hablar mal de la ciudad, de los barrios.

Hablando de barrios. Dicen el resto de candidatos que el Gobierno local ha centrado la inversión en el centro y se ha olvidado de los barrios, que avanzan a otra velocidad.

Los barrios es una cosa que este señor [en referencia al candidato del PP] empezó a conocer hace cinco meses cuando le tocó el boleto de ser candidato a alcalde. Yo llevo 40 años viviendo en la ciudad, cuatro gobernando, y conozco perfectamente los barrios. Hemos invertido 76 millones en todos los barrios. No sé si sabe dónde está Bens. Por primera vez vieron allí una máquina municipal, pusimos saneamiento que no tenían, y asfaltado. Abrimos el polideportivo de O Castrillón, diez millones que recibe Monte Alto...

También le acusa la oposición de no ejecutar los presupuestos. En inversión en 2021 solo ejecutaron algo más del 33% al acabar el año.

Hemos ejecutado 76 millones en barrios, logramos 53 millones de fondos Next Generation. A Coruña es la ciudad que más fondos obtuvo, fruto de la gestión y el trabajo diario a pesar de dificultades como la pandemia, la crisis de suministros...

Alcaldesa, me ha mandado una carta a mi casa. Con la propaganda electoral. Dice que en estos cuatro años A Coruña es de nuevo un referente nacional e internacional. ¿En?

La Aesia, la recuperación del orgullo y liderazgo,el desbloqueo de las grandes infraestructuras como el dragado de la ría de O Burgo, el tren a Langosteira, la estación intermodal, el nuevo Chuac, Alfonso Molina...

También dice en esta carta que A Coruña es ahora una “estimulante referencia en programación cultural”. ¿Por ejemplo?

Es la ciudad que más programación cultural tiene de toda Galicia. Hemos dado un impulso como nuca se le ha dado en esta ciudad. El plan Presco, vamos a seguir abundando en eso. Extender la cultura a todos los barrios, el Noroeste...

Vamos con un asunto sucio. La supuesta trama entre concesionarias de servicios de limpieza y basura y sindicatos. ¿Cómo puede un Concello controlar, fiscalizar, prevenir este tipo de sucesos?

Los ayuntamientos tienen sistemas de control y fiscalización en la prestación de contratos. Ahora, si alguien comete delitos será responsabilidad de ellos. Hay una investigación judicial en marcha, respetemos el trabajo de la justicia.

¿La Xunta trata bien a A Coruña?

No la trata. El balance es cero viviendas de alquiler social, no sabemos donde están los 33 millones del eco barrio de Elviña que prometió Feijoo...

¿El Estado trata bien a A Coruña?

Aesia, dragado, intermodal, tren a Langosteira, pasarela de Pedralonga.

¿Le molestó que Paco Vázquez llamase al candidato del PP para hacerse una foto juntos?

Me resulta irrelevante un señor de Pontevedra. No me interesa lo que uno haga en su tiempo libre.

Entrevista de trabajo al candidato

¿Puede hablarme de su predecesor en el cargo (Xulio Ferreiro)?

Un magnífico profesor y le tengo gran afecto personal.Como alcalde ya lo juzgaron los ciudadanos.

¿Sus puntos fuertes?

La capacidad de trabajo, la cercanía y la tenacidad.

¿Sus puntos débiles?

Un elevado nivel de autoexigencia.

¿De qué se siente más orgullosa?

De ser la primera mujer alcaldesa en la historia democrática de la ciudad.

¿La despidieron de algún trabajo?

No.

¿Y despidió a alguien?

No.

¿Se definiría como una líder o como una discípula?

Una líder con una gran capacidad de trabajo en equipo.

¿Qué le hace sentir incómoda?

El machismo.

¿Por qué tendríamos que contratarla/votarla?

Porque he demostrado esa capacidad de trabajo, liderazgo y gestión.