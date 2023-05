¿Qué tal va la campaña?

Bien. Llevamos bastante más gente que hace cuatro años y el recibimiento es positivo. Muchas cosas que llevamos en el programa, que nunca se acaba, las recibimos de vecinos.

¿Y quejas, les dan muchas?

No, porque sabemos lo que hacemos y en lo que fallamos. Y pedimos disculpas por aquello que no pudimos hacer en estos cuatro años: tuvimos el COVID, la subida de precios, técnicos municipales con criterios nuevos... Sí recibimos quejas de saneamiento, aceras… las aceras tienen que ir muchísimo más despacio de lo que ellos piensan, pero el saneamiento sí va a ser estos cuatro años nuestro caballo de batalla.

¿Y alguna otra cosa pendiente?

Las áreas recreativas en el río Mero también las vamos a hacer en este mandato y vamos a acabar el auditorio. Luego, seguir con las aceras.

¿Principales propuestas?

La principal es que hace 14 años que empezamos con este partido con un proyecto que no tiene fin, que es estar en contacto permanente con los vecinos e intentar solucionar todos los problemas. Era muy fácil hacer un programa con lo que quieren oír, pero no somos así. Vamos a las realidades, cambiar poco a poco nuestro municipio. No tenemos grandes proyectos más allá del auditorio. Cambiar el césped de los Once Caballeros, que se va a hacer ya; la ampliación de la piscina, que se está haciendo; el parque Ramón Barba, que está adjudicado… son obras continuas, no vamos a parar. Y hacer espacios de convivencia en los centros urbanos y de las parroquias.

Y la margen de proyectos de obras, ¿propuestas de otro tipo?

Sí. Vamos a hacer un catálogo de la segunda actividad de la Policía Local, cuando ya no pueden seguir como agentes al uso. Vamos a hacer dos novedades. Una es comprar dos bicicletas eléctricas para vigilar toda la parte del río Mero y el ayuntamiento. Tenemos la suerte de que tenemos unos policías deportistas y les apetecía mucho esa idea. Y hay muchísima gente mayor de 65 años que vive sola. Esta policía va a hacer recorridos periódicos para hablar con esta gente, ver cómo están, qué necesitan… preferimos prevenir que lamentar. Hicimos la modificación puntual en Lendoiro para poner a disposición de la Xunta los terrenos para el instituto y el centro de día. Y en los bailes de la tercera edad los espacios donde se realizan no están adaptados. Vamos a alquilar El Seijal.

¿Podría acoger más actividades?

Muchísimas. Conciertos de rock de grupos de aquí, de Sementeira, la gala del deporte, que siempre tenemos que pedir local fuera del ayuntamiento... Porque el auditorio que vamos a hacer son 280 personas.

¿Y cuántas cabrían en El Seijal?

Más de 500 o 600.

Ya es... el Pelícano de Cambre.

[Ríe]. Claro, hay 40.000 cosas que podemos hacer allí. Con el plan general esperamos tener una infraestructura cerrada para más de 700 personas. Y queremos impulsar una feria km cero, una de economía circular. Y seguir ahorrando energía para traer ingresos para inversiones a corto plazo. Hasta ahora no teníamos posibilidad al no tener plan general.

¿Cómo va el plan general?

Faltan informes y vamos a contestar rápidamente a las 1.080 alegaciones. Para nosotros es una prioridad absoluta. Esa y la vía ártabra. Yo no voy a disfrutar de esto, ya lo sé.

¿Por qué?

Ya no me presento más. En los estatutos me empeñé en poner que un alcalde de UxC puede estar tres legislaturas. Y sería mi tercera y se acabó. Y tiene que ser así porque UxC no es Óscar García Patiño, es un montón de vecinas y vecinos. Hay que dar paso. Pero el futuro pasa por ahí. O tenemos eso o Cambre se estanca otra vez y seguiremos siendo, como quieren otros partidos, un ayuntamiento de servicios para otros. Cambre nunca tuvo ni voz ni voto en el área metropolitana. Cuando empezamos a gobernar nos hicimos respetar.

¿Reeditaría el pacto con el PSOE?

No lo sé, tengo que ver muchas cosas con mis compañeros de UxC.

¿Hay alguna línea roja?

No, ninguna.

¿Alternativa tampoco?

Si la tienen, la tienen ellos. Es verdad que tienen que cambiar el chip. Les digo a los vecinos que pregunten qué pidió Gelo en la Diputación para Cambre. Cero. ¿Y el BNG gobernando? Cero. ¿Y el PP a la Xunta? Cero. Alternativa lo que busca es más representación en la Diputación para llevar más inversión a Oleiros. Votaron en contra de la exposición del PXOM y en modificaciones decían que hay que esperar al plan general. Claro, vamos a esperar siete años...

¿El PXOM cumple los tiempos?

Sí, sí. Pero fíjate que hubo alcaldes que me decían: “No lo saques ahora en diciembre que te va a perjudicar”. Y yo sé que perdimos votos, ¿eh? Pero nosotros lo prometimos.

¿Influirá en el voto la denuncia de Fiscalía por el exceso de horas extra de la Policía Local?

No, ¡qué va, qué va! Somos el ayuntamiento de más de 20.000 habitantes del área más seguro y el tercero de Galicia. Cubrimos con 14 policías tres turnos, con vacaciones, días libres... O pagas horas extras, o no da. Decidimos que prima la seguridad de nuestros vecinos.

¿Por encima del límite legal?

Bueno, al final el interventor... lo daba por bueno. El retorno económico es más que suficiente para pagar.

¿Y contratar más agentes?

Están en ello, dos más. Pero nos van a salir más caros que lo que estamos haciendo. Estoy seguro que ni en votos ni el juez nos va a decir absolutamente nada, como pasó con Anceis, el jefe de Policía... No tenemos nada que esconder, absolutamente nada. Si a mí me van a condenar por asegurar la seguridad de mis vecinos, que lo hagan. Que lo hagan.

¿Cómo querría que le recuerden?

Como una persona a la que le gusta su municipio y que peleó para que sus hijos quisieran vivir en él.