Los principales candidatos a la Alcaldía de A Coruña en estas elecciones municipales responden a preguntas de los vecinos en 'Tengo una pregunta para el candidato'.

Jesús Ramos González, jubilado: ¿Qué van a hacer contra los ocupas y los narcopisos?

Inés Rey, PSOE: Poner todos los medios legales a nuestro alcance, porque tenemos tolerancia cero con la ocupación, pero no competencias para acceder a inmuebles privados y restablecer la legalidad. Eso lo determinan los juzgados.

Miguel Lorenzo, PP: Tendré tolerancia cero con la okupación. Vamos a incrementar la plantilla de policía local en 100 efectivos, reactivar la Junta Local de Seguridad para coordinar las fuerzas policiales y aplicar un plan contra la ocupación.

Xan Xove, Marea Atlántica: Ante delitos, hai que colaborar coa policía. Pero o problema da vivenda vai moito máis alá destes casos puntuais. Moita máis xente perde a súa casa por non poder pagar o alugueiro que por usurpacións de vivenda.

Francisco Jorquera, BNG: É preocupante que cada día sexa máis difícil alugar un piso. Apostamos por ampliar o parque de vivendas municipais, regular as turísticas, pór en alugueiro as baleiras e ofrecer asesoramento desde Emvsa.

José Manuel Sande, Por Coruña: A seguridade ten un novidoso tratamento no noso programa. Hai previsto un plan de vivenda, medidas sociais e un novo plan director da policía, no que se incidirá na coordinación coa Policía Nacional.

M. Carmen López Corral, ama de casa: ¿Cuándo van a ampliar las aceras de la calle Buenavista?

Inés Rey, PSOE: Hemos mejorado muchas entradas y salidas a colegios, una de ellas no muy lejos de allí, Monte das Moas. También convertimos en un entorno escolar seguro la entrada principal por la avenida de Oza al Sal Lence.

Miguel Lorenzo, PP: Los barrios han estado abandonados. Realizaremos una radiografía de las necesidades y publicaremos el plan de limpieza, obras y mantenimiento de cada uno, incidiendo en las zonas de mayor necesidad, como esta.

Xan Xove, Marea Atlántica: Crear accesos seguros ao Sal Lence, e a todos os centros escolares da cidade, será unha prioridade para a Marea Atlántica. Unha cidade máis adaptada á infancia, en todos os sentidos, é unha cidade mellor para todo o mundo.

Francisco Jorquera, BNG: O espazo público debe ser seguro para os nenos, a comezar polas contornas escolares. Polo ancho da rúa Buenavista, sería bo facer unha rúa plataforma única con restrición de entrada de coches e menor velocidade.

José Manuel Sande, Por Coruña: Somos conscientes do problema e temos previsto o seu estudo para poder realizar as melloras na accesibilidade atendendo tamén as dificultades de aparcamento na zona.

María Abeijón, jubilada: ¿Van a evitar las cacas de los perros y multar a sus dueños?

Inés Rey, PSOE: Hemos cambiado la ordenanza, en la que se ampliaron las sanciones y se determina que los dueños lleven una botella con líquido para limpiar los orines. La mayoría de los propietarios son responsables.

Miguel Lorenzo, PP: Es urgente impulsar una campaña de concienciación y la vigilancia del cumplimiento de la norma con la policía de barrio, que sancionará al pequeño porcentaje de personas que no recoge las deposiciones de los perros.

Xan Xove, Marea Atlántica: A meirande parte das persoas con can cumpre coas regras. Unha minoria non, por iso hai que desenvolver campañas de tenza responsable de animais, sancionar e dispoñer de áreas habilitadas para cans.

Francisco Jorquera, BNG: Si. Vixiaremos, multaremos, faremos campañas de concienciación sobre o coidado do común e poñeremos os medios na rúa para que ninguén teña excusa para non recoller os excrementos.

José Manuel Sande, Por Coruña: Atopamos un problema de convivencia, unha minoría non se aplica nas súas obrigas e por iso combinaremos a potestade sancionadora do Concello con campañas para sensibilizar sobre a convivencia responsable.

Fernando López, jubilado: ¿Qué van a hacer para que los ciudadanos seamos más limpios?

Inés Rey, PSOE: Quien recuerde cómo estaba la ciudad hace cuatro años sabe que la situación ha mejorado sensiblemente. Queda trabajo por hacer y lo estamos haciendo porque queremos mejorar mucho más la limpieza.

Miguel Lorenzo, PP: Es vital combinar una campaña de sensibilización continuada, con la vigilancia de la policía de barrio y, además, en este caso, revisar la distribución y número de contenedores y papeleras en zonas de alta demanda.

Xan Xove, Marea Atlántica: Empregaremos todos os recursos do novo contrato de limpeza que fixo a Marea, e que ampliou moito os medios humanos e materiais. Desgraciadamente o goberno de Inés Rey non controla que se cumpre.

Francisco Jorquera, BNG: Faremos campañas de concienciación. Multaremos se é preciso. Poñeremos papeleiras en zonas onde non hai e reforzaremos onde fixer falta facelo. Encargarémonos tamén de que a concesionaria cumpra coas súas obrigas.

José Manuel Sande, Por Coruña: Cumprir os contratos de limpeza por un lado; campañas de sensibilización por outro.