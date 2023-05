Fichan a Santos, de EU, y debuta Podemos. ¿Cómo resultará?

Mucho votante de EU no es votante de Podemos. La gente de EU siempre votó a EU. Cambre siempre tuvo ese bloque de EU.

¿Y a quién votarán?

Espero que a nosotros. A lo mejor no el 100%, pero la mayor parte a nosotros.

Dice el alcalde que votarles es dar más inversión a Oleiros a través de la Diputación.

Me parece engañar a la gente. 7,5 millones trajo la Diputación a Cambre estos cuatro años.

Con la relación tensa de Seoane y Patiño, ¿es posible un pacto?

Muy difícil, por no decir imposible. Y no solo por la relación Gelo-Óscar, ¿eh? No lo consideramos un proyecto que haya que apoyar. No es una buena opción.

¿Con quién podrían pactar?

Diría que Vox no. Lo que queremos es el Gobierno más fuerte y estable para Cambre. Un Gobierno progresista y de izquierdas.

¿Sus principales propuestas?

Escuchar a la gente, estar en la calle, no en el despacho; sacar adelante el plan general, será este o otro; mejorar la seguridad ciudadana; el bienestar social, cuidar de nuestros jóvenes y mayores; una brigada de conservación y mantenimiento de desbroces y obras pequeñas; el centro de día; y un nuevo complejo deportivo.