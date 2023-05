Como vai a campaña?

Ben. Detectamos moita receptividade e somos moi optimistas.

Que quere dicir?

Percibimos unha simpatía que agardamos se traduza nun apoio que nos permita liderar o Goberno.

Con quen pactarían e con quen non?

Non pactaríamos coa dereita.

Repetirían cos seus exsocios, UxC e PSOE?

Non. Nós non pactaríamos coa dereita entendida como, no actual mandato, PP, Ciudadanos e UxC.

UxC é a dereita?

Si, estes catro anos UxC desenvolveu unha política antisocial e retrógrada que se sustenta en cuestións como o servizo de axuda no fogar, que se desenvolve na máis absoluta precariedade, ou atención temperá, onde quixo facer un uso absolutamente improcedente.

Iso levábao o PSOE.

Quen ten a Alcaldía, o máximo responsable, é UxC. O PSOE estes catro anos foi un auténtico convidado de pedra.

Co PSOE pactarían?

Non. Co PSOE estaríamos abertos a negociar en base a premisas programáticas.

As principais ideas?

Liquidar o contrato de axuda no fogar para unha nova licitación que prime a calidade,comezar de cero o PXOM con transparencia e participación e negociar un convenio coa Juventud de Cecebre que permita a Cambre ter un auditorio digno e tratar á entidade decana do concello como merece.