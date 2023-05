En un momento de izquierdas divididas el BNG terminó su campaña como la empezó: apelando a la formación como espacio de unidad “solvente” frente a las fricciones de sus rivales políticos más próximos en el espectro. La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, fue tajante ayer en A Coruña sobre el papel que el partido debe jugar en estos comicios, y en consecuencia apeló a la ciudadanía: “Es el momento de sumar en el BNG todo el voto rebelde, inconformista, que quiere un país más justo y con más derechos; el voto que defiende ciudades verdes, inclusivas, feministas”, clamó ante los micrófonos colocados en la Dársena coruñesa ante un numeroso auditorio que abarrotó las butacas disponibles. Pontón, que habló desde la “capital del Atlántico” y que fue anunciada antes de su intervención como “la próxima presidenta de la Xunta de Galicia”, avaló desde la tribuna a Francisco Jorquera, al que situó como “el alcalde capaz de colocar A Coruña como una ciudad de referencia”.

En la misma línea se pronunció la número 2 de la candidatura nacionalista, Avia Veira, que instó a la participación ante unos comicios en los que la palabra “desmovilización” suena fuerte entre la izquierda. “Este domingo no os quedéis en casa. Vosotros construís el resultado, no una encuesta”, clamó. La formación interpeló a todas las capas de su electorado. Lo hizo Xabier Pérez Couto, uno de los más jóvenes de la lista, que rompió una lanza hacia los de su quinta: “La juventud no somos el futuro, somos el presente; ya estamos aquí, y tenemos todo el derecho a participar en la política municipal”.

Y lo hizo el propio candidato, Francisco Jorquera, que aprovechó la concurrencia para dejar claro, por última vez antes del silencio de la reflexión, que el BNG tiene un programa para A Coruña: de su compromiso con la recuperación de la Casa Cornide o la vieja prisión provincial, a las políticas urbanísticas amables con la ciudadanía, las promesas de creación del área metropolitana o el horizonte de la vivienda pública en la ciudad, un reto que tendrá gran peso en las prioridades del mandato que comience el próximo día 17, que el BNG, en palabras de Jorquera, aspira a “liderar”.

“Dadle una oportunidad al BNG, porque A Coruña merece más. Ya nadie discute que estamos en ascenso y que vamos a ser decisivos, pero no nos conformamos, porque A Coruña no puede permitirse cuatro años más de un continuismo agotado, con un gobierno municipal que estuvo más pendiente de las fotos que de atender a las necesidades de A Coruña en el día a día”.