No se cumplieron los presagios de los sondeos a pie de urna en Lugo, que entronizaban a la popular Elena Candia con una mayoría absoluta que se le escapó pese a haber incrementado sus apoyos en más de diez puntos. Avance insuficiente porque los electores también respaldaron de forma notoria la acción conjunta de gobierno de PSdeG y BNG, que mejoraron sus registros y sumaron —a cierre de esta edición, con el 98,74% escrutado— el 47,64% de los sufragios. Así que en la ciudad de la Muralla repetirá como alcaldesa, y para su tercer mandato, la socialista Lara Méndez: recibió a su favor 13.437 votos, equivalentes al 27,68% de los totales emitidos y mejorando el 26,45% de las pasadas elecciones municipales. Conserva así los ocho concejales que ya tenía. El candidato nacionalista, Rubén Arroxo, mantuvo de igual modo las cinco actas con un 19,96% de los votos, más de tres puntos por encima de los pasados comicios locales, y 9.690 papeletas a favor de su proyecto. Candia se quedó en los doce concejales: ganó dos, pero el número clave, el acta número 13 de la mayoría absoluta, no le fue asignada en ningún momento durante el recuento. No repetirá en Lugo la experiencia como regidora de cinco años en su Mondoñedo natal.

La participación resultó determinante en la ciudad. Fueron 49.210 las personas que acudieron a los colegios electorales (64,22%), casi tres puntos por encima de la afluencia registrada hace cuatro años. La abstención no era tan baja desde las elecciones del año 2011, cuando se quedaron en casa algo más del 33% de los electores. Fue clave no solo para refrendar el respaldo al tándem PSdeG-BNG, sino también para contener el alza de la baronesa popular, también presidenta del partido provincial y referente político del PP de Alfonso Rueda. No se cumplió el vaticinio de las encuestas a pie de urna con la mayoría absoluta conservadora, pero sí se repitió la photo finish de la elaborada por la empresa demoscópica DYM para Prensa Ibérica —editora de LA OPINIÓN—, que daba opciones a Elena Candia solo si entraban en la corporación Ciudadanos —liderada por Olga Louzao— y Vox —con Sonia María Teijeiro—.

En ambos casos quedaron lejos del umbral del 5% necesario. La formación naranja exhibió en Lugo el mismo patrón que en el conjunto del país: el de su desaparición de las instituciones municipales. En este caso se dejó atrás tres de cada cuatro votos recibidos en las últimas municipales, cuando obtuvo el 8,31% de los sufragios y entró en la corporación con dos ediles. Esta vez, solo el 2,7% de las papeletas llevaban el listado de aspirantes que comandaba Louzao. La ultraderecha recibió por su parte el 2,29% de los votos emitidos (1.115), un timidísimo avance respecto a las pasadas elecciones (986 votos). La alianza liderada por Podemos con Esquerda Unida para la capital lucense cosechó un muy pobre resultado, con menos del 1,5% de los sufragios emitidos. Contamos Galicia y Unión de Ciudadanos Independientes obtuvieron 390 y 162 papeletas a su favor, respectivamente.

Una mayoría absoluta de Candia le habría abrillantado sus galones dentro del PPdeG, donde tiene un peso muy notable —es diputada y viceportavoz en el Parlamento de Galicia— y para quien trató de recuperar una alcaldía que los populares no ostentan desde los tiempos de Joaquín García Díez (1995-1999). Pero ese premio fue finalmente para la socialista. “Grazas, Lugo!”, exhortó Méndez a través de sus redes sociales, rodeada de su equipo. “O resultado é histórico, superamos o do 1999, paramos a maioría absoluta do PP e seguiremos traballando por e para toda a veciñanza con Rubén Arroxo para que Lugo sexa o mellor lugar no que vivir”, resumió el BNG local.