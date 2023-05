El PP vuelve a ser la fuerza más votada en unas elecciones municipales en Pontevedra, la ciudad del presidente del partido en Galicia, Alfonso Rueda. Rafa Domínguez ha logrado aglutinar alrededor de su candidatura más de 16.000 papeletas, casi el 39% de todas las emitidas ayer (cerca de nueve puntos más que hace cuatro años) y auparse hasta los once concejales, dos más que en el anterior mandato. Pero estos resultados, que el PP no obtenía desde 2011, no son suficientes para desbancar al actual alcalde y candidato a la reelección por el BNG, Miguel Anxo Fernández Lores, que podría afrontar su séptimo mandato si cierra un más que posible pacto con el PSOE.

Tras una campaña centrada en un único mensaje, agitando el miedo a una marcha atrás en el modelo de ciudad, los votantes han castigado a los nacionalistas con una estrepitosa caída de cerca de nueve puntos en porcentaje de apoyos. Pasan de las 16.500 papeletas logradas en 2019, a 13.000 en la jornada de ayer, con una pérdida de 33.500 apoyos en las urnas, lo que se traduce en nueve concejales, dos menos que hasta ahora, el peor resultado de Lores desde 2007, cuando estuvo a punto de perder la alcaldía a manos de Telmo Martín. Por su parte, el PSOE de Iván Puentes, que se estrenaba como cabeza de lista, puede darse por satisfecho. Mejora en número de votos, porcentaje y concejales, arañando apoyos en antiguos votantes nacionalistas, pero también se aprovecha de la polarización total de estas elecciones, tras las que la corporación volverá a contar con una distribución “clásica”, solo con los tres partidos mayoritarios. Los socialistas lograron atraer a 7.340 votantes, más de 1.500 por encima de los logrados hace cuatro años, con un porcentaje del 18%, mejorando de forma significativa el 14% de 2019. La participación en Pontevedra fue del 62,92%, prácticamente igual que hace cuatro años (entonces fue del 623,45%), y el número totales de votos fue de 41.922, apenas 120 más que en las anteriores elecciones municipales.