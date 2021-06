Las ofertas de empleo en A Coruña son la mejor noticia para todo aquel que esté buscando trabajo en estos momentos. En este artículo semanal seleccionamos toda una serie de oportunidades laborales, listas para que te inscribas en ellas. En las mismas, encontrarás las funciones a desempeñar en cada puesto, así como los requisitos para optar a dicha vacante. Continúa leyendo estas líneas y da el paso definitivo hacia tu futuro trabajo.

Administración y Finanzas

GRUPO IMAN selecciona:

ADMINISTRATIVO/A para A Coruña

- Jornada completa.

En la oficina de A Coruña estamos seleccionando un perfil administrativo/a con experiencia en gestión de desplazamientos para importante empresa del sector metalúrgico.

Tus funciones principales serán:

-Gestión de desplazamientos, medios de transporte y alojamientos.

-Gestión de documentación para solicitud de permisos de trabajo y visados.

-Planificación y comunicación de panes de viaje y desplazamientos.

-Revisión y codificación de facturas de viaje.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Administrativo/a en A Coruña.

ADECCO selecciona:

ADMINISTRATIVO/A DE PERSONAL SANTIAGO DE COMPOSTELA

- Contrato de duración determinada.

- Jornada parcial - mañana.

Tu responsabilidad consistirá en la gestión de las tareas administrativas de la oficina de Santiago de Compostela, así como la de atender a candidatos.

Tu jornada será de 30 horas semanales, en las cuales:

- Asesorarás y resolverás dudas de los trabajadores, respecto a su nómina, contratación, permisos, vacaciones, etc.

- Organizarás la documentación.

- Controlarás las horas realizadas por los trabajadores.

- Solucionarás incidencias con el INEM y la Seguridad Social.

- Orientarás y fidelizarás trabajadores para ayudarles en su búsqueda de empleo.

- Realizarás la facturación de los clientes.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Administrativo/a de Personal Santiago de Compostela.

MICHAEL PAGE selecciona:

DEPARTAMENTO LABORAL ASESORÍA (A CORUÑA)

Reconocida firma de asesoramiento a empresas, en pleno proceso de expansión busca persona para:

- Confección de nóminas y liquidaciones.

- Tratamiento de Altas y Bajas.

- Presentación de modelos tributarios afines.

- Preparación, presentación y tramitación de contratos de trabajo.

- Despidos.

- Diferentes trámites con la Seguridad Social.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Departamento Laboral Asesoría (A Coruña).

GO! People & Talent selecciona:

SENIOR ACCOUNTANT para A Coruña

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

En dependencia del Responsable del Área, será responsable de la gestión contable y fiscal, en cumplimiento de la normativa aplicable.

Funciones:

- Colaboración en la elaboración de presupuestos, cierres contables, cuentas anuales.

- Realizar el control de facturación y tesorería del grupo.

- Elaboración de previsiones y seguimiento de tesorería.

- Análisis de balances y cuentas de resultados, conciliaciones bancarias.

- Elaboración y liquidación de impuestos.

- Colaboración en la elaboración de informes económicos y reporte a la matriz.

- Colaboración con responsables de otras áreas, auditores y entidades financieras.

- Implementación de ERP en el área.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Senior Accountant en A Coruña.

SERVINFORM / Torrejón selecciona:

ADMINISTRATIVOS/AS OPERACIONES BANCARIAS para A Coruña

- 8 vacantes.

- Jornada completa.

Servinform, empresa de servicios de Call Center y Backoffice en pleno crecimiento, selecciona un/a ADMINISTRATIVO/A de operaciones de banca para uno de nuestros clientes del sector bancario, que se encargará de llevar a cabo las siguientes funciones:

- Gestión y localización de operaciones bancarias cerradas y facturadas sin documentación.

- Subida de ficheros de las operaciones al terminal financiero del banco.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Administrativo/a operaciones bancarias en A Coruña.

Almacén y logística

ADECCO selecciona:



CARRETILLERO/A ZONA COSTA DA MORTE para Vimianzo

- Contrato de duración determinada.

- Jornada parcial - tarde.

Utilizarás la carretilla frontal, tanto para carga y descarga de mercancía, como para su posterior colocación en almacén.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Carretillero/a zona Costa da Morte en Vimianzo.

Arquitectura y diseño

VERINGER INGENIERIA selecciona:

DELINEANTE PROCESO/ INSTRUMENTACIÓN A CORUÑA

- Jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de DELINEANTE PROCESO/ INSTRUMENTACIÓN A CORUÑA.

Autónomos

PRONTOPRO selecciona:

PROFESOR DE TEATRO para A Coruña

- Contrato autónomo.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Profesor de teatro en A Coruña.

PROFESOR DE ARTESANÍA para A Coruña

- Contrato autónomo.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Profesor de artesanía en A Coruña.

PROFESOR DE CANTO para A Coruña

- Contrato autónomo.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Profesor de canto en A Coruña.

DISEÑADOR WEB para A Coruña

- Contrato autónomo.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Diseñador web en A Coruña.

EMPRESA DE ALQUILER DE AUTOCARAVANAS para A Coruña

- Contrato autónomo.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Empresa de alquiler de autocaravanas en A Coruña.

DENTISTA para A Coruña

- Contrato autónomo.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Dentista en A Coruña.

Compras, ventas y telemarketing

GRUPO IMAN selecciona:

COMERCIAL SECTOR MASCOTAS para A Coruña

- Jornada completa.

Desde nuestra oficina de A Coruña estamos seleccionando un/a comercial con experiencia en el sector de las mascotas para gestionar la zona de Galicia, Asturias y Cantabria.

Tus funciones serán:

-Realización de visitas para mantener e incrementar los clientes.

-Interlocución con los diferentes puntos de venta para conocer las necesidades.

-Seguimiento y negociación de acuerdos.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Comercial sector mascotas en A Coruña.

ADECCO selecciona:

VENDEDOR/A ELECTRODOMÉSTICOS para A Coruña

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Vendedor/a electrodomésticos en A Coruña.

LEROY MERLIN selecciona:

VENDEDOR/A ESPECIALISTA EN MOBILIARIO DE JARDÍN para Santiago de Compostela

- Contrato de duración determinada.

- Jornada parcial - indiferente.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Vendedor/a especialista en Mobiliario de Jardín en Santiago de Compostela.

VENDEDOR/A ESPECIALISTA EN FERRETERÍA A CORUÑA CAMPAÑA DE VERANO

- Contrato de duración determinada.

- Jornada parcial - indiferente.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Vendedor/a especialista en Ferretería A Coruña Campaña de Verano.

VENDEDOR/A ESPECIALISTA EN JARDINERÍA para Santiago de Compostela

- Contrato de duración determinada.

- Jornada parcial - indiferente.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Vendedor/a Especialista en Jardinería en Santiago de Compostela.

MICHAEL PAGE selecciona:

COMERCIAL DE SEGUROS PARTICULARES Y EMPRESAS para A Coruña

Funciones:

- Captación de clientes.

- Constitución y gestión de cartera de clientes.

- Fidelización de los clientes ya existentes.

- Venta de los diferentes productos a manejar.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Comercial de seguros particulares y empresas en A Coruña.

CUSTOMS AND EXPORT CONTROL para A Coruña

Volvo Cars is a company on a mission; to bring traditional car manufacturing into a connected, sustainable and smart future. Since 1927, they have been a brand known for their commitment to safety, creating innovative cars that make life less complicated for their consumers. In 2010, they decided to transform their business, resulting in a totally new generation of cars and technologies, as well as steady growth and record sales. Today, they're expanding their global footprint in Europe, China and the US, and they're on the lookout for new talent. They are constantly pushing their own skills and abilities to drive change in the automobile industry like never before. They are looking for innovative, committed people to join them in this endeavour and create safe, sustainable and connected cars. They believe in the power of people and will challenge and support you to reach your full potential. Join them and be part of Volvo Cars' journey into the future.

At Customs & Export Controls they are accelerating their plans and are seeking new talent to join them in providing the input that will help shape the future development of Volvo Cars. You will be an integral part of an engaged global team that has high expectations placed on it with management support to do things differently and with confidence.

You will be a key contributor leading and driving customs' projects and initiatives on a global level together with your colleagues. You will be the speaking partner providing customs input into car programs, product development, logistics flows etc. Importantly, you will challenge the way customs is done and offer alternatives that will secure compliance and enable efficient business operations. You will spend a lot of time on future development and preparing them for value adding operations and along the way identify, develop, and execute business cases utilizing duty mitigation methodologies. Moreover, you will also inspire and contribute to delivering increased automation in customs processes using technology and provide consulting services to their exciting affiliates (Polestar, Lynk&Co as some examples) in their pursuits. Adding to the flavour of the role, you will be a key driver in continually developing and driving the Customs & Export Controls strategy within the organization and work with customs compliance on a corporate level.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Customs and Export Control en A Coruña.

SALES DIRECTOR FINANCIAL MARKETS (SPANISH FLUENT) para A Coruña

A Fintech, part of an international financial services group, leader in financial infrastructure providers, which is at the forefront of innovation in financial markets.

The responsibilities will be:-

- Identify opportunities for the firm's services, both by identifying clients as well as by identifying needs for new products

- Develop the Spanish market introducing products to Banks, Insurance and Pension Funds.

- Prepare commercial material- Make presentations to clients.

- Diligent follow up of clients is essential.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Sales Director Financial Markets (Spanish fluent) en A Coruña.

ELECTRYCONSULTING selecciona:

GESTORES/AS COMERCIALES JUNIOR para A Coruña

- 2 vacantes.

- Contrato autónomo.

- Jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Gestor/a Comercial Junior en A Coruña.

Otras profesiones y oficios

GRUPO IMAN selecciona:

10 EMPACADORES MANUALES DE VENTRESCA para Boiro

- 10 vacantes.

- Jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de 10 Empacadores manuales de Ventresca en Boiro.

ADECCO selecciona:

ACOMPAÑANTE DE TRANSPORTE ESCOLAR AMES

- Contrato de duración determinada.

- Jornada parcial - indiferente.

Si tienes experiencia en trato con niños, posees certificado de antecedentes penales negativo de carácter sexual ( Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, modificada por la Ley 26/2015 y la Ley 45/2015, de voluntariado), disponibilidad para trabajar a jornada parcial para sustituciones y residencia en Ames o alrededores, es es tu oportunidad.

Te encargarás de supervisar al alumnado usuario del transporte escolar, mantener el buen ambiente y orden dentro del autobús, ayudarlos a subir y a bajar del vehículo y velar por su seguridad.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Acompañante de transporte escolar Ames.

GRUPO ARESTORA selecciona:

TÉCNICO/A DE MANTENIMIENTO para Pobra do Caramiñal (A)

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Grupo Arestora precisa incorporar, un/a TÉCNICO/A DE MANTENIMIENTO para importante multinacional del sector alimentario, ubicada en la zona del Barbanza (A Coruña).

Funciones:

- Ejecución de reparaciones y reporte al Sistema de Gestión de Mantenimiento.

- Cumplimiento de la normativa de seguridad y de orden y limpieza de la empresa.

- Mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones, equipos y maquinaria de la planta.

- Puesta en marcha de equipos y maquinaria, según necesidades y zonas, y revisión del correcto funcionamiento de las máquinas tras el arranque.

- Adecuación/integración de líneas y montaje de líneas nuevas en base a demandas de producción o necesidades específicas.

- Proponer y participar en el diseño de mejoras.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Técnico/a de Mantenimiento en Pobra do Caramiñal (A).

Sanidad

AVANSEL SELECCIÓN selecciona:

DELEGADO/A VISITA MÉDICA - OFTALMOLOGÍA para A Coruña

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Estamos realizando un proceso de selección de un puesto de Delegado/a Visita Médica -Oftalmología para importante empresa del Sector Pharma para la Zona de Galicia.

Funciones:

- Alcanzar objetivos de ventas establecidos por la dirección comercial mediante la prospección y desarrollo de acciones comerciales orientadas tanto a la captación de nuevos clientes como al mantenimiento de los ya existentes en cartera en la zona de La Coruña, Santiago, Vigo y Pontevedra.

- Visitar a Oftalmólogos, tanto a nivel hospitalario como consultas privadas y Farmacias en la zona asignada.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Delegado/a Visita Médica - Oftalmología en A Coruña.

RESIDENCIAL BRIBES selecciona:

AUXILIAR GERIATRÍA para Cambre

- Jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de auxiliar geriatría en Cambre.

FINSA selecciona:

ENFERMERA O ENFERMERO DEL TRABAJO para Padrón

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

El equipo médico de Finsa busca una persona resolutiva, organizada y con orientación al cliente interno para:

-Llevar a cabo el seguimiento y vigilancia de la salud,

-Trabajar en el estudio y prevención de los posibles daños derivados de la actividad laboral.

-Contribuir con tus aportaciones a introducir mejoras en la salud y bienestar de la plantilla

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Enfermera o Enfermero del Trabajo en Padrón.

Turismo y restauración

ADECCO selecciona:

GERENTE HOSTELERÍA A CORUÑA

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Buscamos una persona con formación en hostelería o similar y experiencia demostrable en la dirección de unidades de negocio del sector, que impliquen la gestión de equipos de trabajo de entre 20 a 30 personas. Ofrecemos interesantes condiciones salariales compuestas por un fijo y un variable y un atractivo entorno laboral, con la gestión de dos locales de máxima referencia en la ciudad.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de GERENTE HOSTELERÍA A CORUÑA.