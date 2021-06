¿Cuál de estas ofertas de empleo en A Coruña encaja mejor con tu perfil y experiencia profesional? En nuestro artículo de hoy destacamos oportunidades laborales para peluqueros, limpiadores de cristales, jefes y mozos de almacén, carretilleros, administrativos y contables, repartidores de prensa y conductores, técnico de RRHH, operarios para matadero, delineante, responsable de laboratorio, formadores de maquinaria industrial, informáticos, etc. ¿Buscas trabajo? Lo tenemos.

Administración y Finanzas

CONTROLLER DE GESTIÓN PARA NARÓN

¿Tienes experiencia en departamentos de administración, finanzas y controlling en empresas productivas? ¿Valoras un puesto estable que te permita seguir desarrollándote? si es así, este proyecto te va a interesar.

Seleccionamos un/a controller de gestión de producción para una empresa del sector de alimentación en fuerte crecimiento, especializada en la fabricación de productos elaborados de la pesca, que forma parte de un grupo multinacional francés con varias plantas

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de CONTROLLER DE GESTIÓN PARA NARÓN.

ADMINISTRATIVO/A BECA (BOIRO)

Grupo Arestora, consultora de RRHH y rendimiento empresarial, precisa incorporar a un/a ADMINISTRATIVO/A (beca) para formar parte de una empresa dedicada a la instalación de mobiliario urbano, parques infantiles y equipamiento deportivo, ubicada en Boiro.

Misión del puesto: Dar apoyo en las tareas administrativas y contables a la directora financiera.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Administrativo/a beca (Boiro).

ADMINISTRATIVO/A para Teo

Grupo Arestora, consultora de RRHH y rendimiento empresarial, precisa incorporar a un/a ADMINISTRATIVO/A para empresa de ciberseguridad ubicada en cercanías de Teo (Provincia de A Coruña).

Principales funciones:

- Manejo de ERP para las labores de administración.

- Recepción y emisión de facturas, facturación y banca electrónica.

- Gestión de cobros y pagos, control de saldos y movimientos bancarios.

- Imputación de costes y provisiones a proyectos. Análisis de costes.

- Reporte de estados contables y de tesorería.

- Apoyo al Dep. de Compras, en la adquisición de productos y servicios.

- Gestión de clientes y proveedores, dar de alta en CRM.

- Coordinación de aspectos financieros-administrativos de la empresa.

- Otras tareas administrativas generales.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Administrativo/a en Teo.

Almacén y logística

RESPONSABLE DE DELEGACIÓN para A Coruña

Grupo Arestora, consultora de RRHH y rendimiento empresarial, precisa incorporar a un/a RESPONSABLE DE DELEGACIÓN DE A CORUÑA, para empresa dedicada a la comercialización de productos de suministro industrial.

Misión del puesto: Responsabilizarse del buen funcionamiento de la delegación en el área comercial, logística y administrativa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Responsable de Delegación en A Coruña.

MOZO/A ALMACÉN CON CARNET PUENTE GRÚA para Santiago de Compostela

¿ Tienes experiencia como mozo/a de almacén? ¿Posees título de Carretilla y de Puente Grúa? ¿Resides en la zona de Santiago de Compostela?

Si te interesa... ¡ Esta oferta es para ti!

Realizarás funciones de carga y descarga de mercancía, colocación de la misma en el almacén utilizando carretilla elevadora y puente grúa. Y gestión de pedidos.

Es imprescindible poseer curso de carretillas elevadoras y puente grúa.

Si cumples los requisitos, ¡no lo pienses más! ¡Inscríbete!

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Mozo/a Almacén con Carnet Puente Grúa en Santiago de Compostela.

REPONEDOR/A NOCTURNA/O CC MARINEDA para A Coruña

¿Buscas un trabajo con horario nocturno que te ayude a compaginarlo con tus estudios o con tu vida familiar? Si te apasiona el mundo de la moda y te gusta trabajar en equipo ¡este es tu trabajo!

¿Te gustaría trabajar en el sector textil? ¿Tienes disponibilidad para trabajar en turno de noche? ¿SI? Sigue leyendo porque esta oferta te va a interesar.

Actualmente buscamos reponedores/as en turno de noche para trabajar en una de las tiendas textiles del momento.

Es un trabajo que podrás compatibilizar con estudios, otro trabajo o cualquier hobbie, ya que se trabajaran días sueltos.

El horario es nocturno, de 23:00 a 5:45h, dejándote así todo el día para poder realizar cualquier gestión que necesites.

Se trabaja en equipo, por lo que no tengas miedo si no tienes experiencia en este sector, ya que habrá compañeras dispuestos a ayudarte y enseñarte.

Te encargarás de doblar y ordenar las prendas, así como reubicarlas en su sección correspondiente dejando la tienda a punto para el momento de su apertura.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de REPONEDOR/A NOCTURNA/O CC MARINEDA en A Coruña.

CARRETILLERA O CARRETILLERO para Padrón

Buscamos personas que quieran formar parte del equipo de almacén de carga en la planta de Santiago de Compostela.

Si te gusta el entorno industrial y el trabajo dinámico, esta puede ser tu oportunidad. Te incorporarás a nuestra plantilla para desarrollar funciones de carga y descarga de camiones, ubicación de material, consolidación de cargas o alimentación de líneas de producción en nuestros centros de Santiago o Padrón.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Carretillera o Carretillero en Padrón.

MOZOS/AS CARGA Y DESCARGA para A Coruña

Faster Empleo ETT selecciona a Mozos/as de Carga y Descarga para realizar labores de portes en empresa del sector de la alimentación por días sueltos.

Se requier:

- Experiencia previa realizando este tipo de labores.

- Disponibilidad de incorporación inmediata y trabajar por días sueltos en puntas de trabajo.

- Vehículo propio.

- Disponibilidad horaria.

- Ganas de trabajar

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Mozos/as Carga y Descarga en A Coruña.

Arquitectura y diseño

DELINEANTE PROCESOS/ INSTRUMENTACIÓN (A CORUÑA)

Seleccionamos un/a DELINEANTE para el departamento de PROCESOS de uno de nuestros principales clientes ubicado en A CORUÑA y con experiencia en proyectos de plantas petroquímicas. Se trata de un proyecto temporal con una duracion minima de 12 MESES. Posibilidad de continuar en otros proyectos de BETWEEN a la finalización del mismo.

Funciones:

-Producir dibujos con especificaciones de Ingenieros Especialistas y Diseñadores de acuerdo al cronograma del proyecto.

-Aplicar los estándares del software CAD utilizado.

-Preparar la información para la redacción de PFD y P & ID con aportaciones de los ingenieros de procesos.

-Elaborar el Line List y se coordina con las disciplinas de ingeniería para finalizarlo.

-Garantizar que todos los comentarios de las disciplinas de ingeniería sean coherentes, se comprendan y se representen correctamente en las P & ID en cooperación con los ingenieros de procesos.

-Emitir P & ID, lista de líneas y documentos relacionados de acuerdo con el cronograma del proyecto.

-Controlar, analizar y actualizar continuamente los P & ID y la Lista de líneas.

-Implementar y mantener registros de todas las revisiones del Project Master.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Delineante Procesos/ Instrumentación (A Coruña).

Calidad e I+D

RESPONSABLE DE LABORATORIO para Ribeira

Te interesa trabajar como Responsable de Laboratorio en la Zona de Ribeira? ¿Tienes experiencia mínima de 3 años como Responsable de Laboratorio en sector conservero? Si es así... ¡Te estamos esperando!

Auditorías de Calidad:

- Revisión de producto terminado

- Certificación de calidad

- Organización de equipo

- Realización de muestreos

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Responsable de Laboratorio en Ribeira.

Compras, ventas y telemarketing

VENDEDOR/A ESPECIALISTA EN DECORACIÓN OLEIROS CAMPAÑA DE VERANO

¿Eres experto/a en decoración? ¿Tienes experiencia en decoración de interiores o venta de productos decorativos?

Queremos incorporar en nuestro equipo a los mejores profesionales del sector, personas con una amplia experiencia y conocimiento de su oficio y nuestros productos. Por eso, ¡contamos contigo!

Como Vendedor/a Especialista en decoración en asesorarás a nuestros clientes como un profesional experto, asumirás la responsabilidad sobre una familia de productos, detectarás oportunidades de negocio y colaborarás en la implantación y seguimiento de las colecciones. Para ello, pondremos a tu disposición todas las herramientas necesarias para conseguir ofrecer a nuestros clientes los mejores productos para preparar su casa este verano.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Vendedor/a especialista en Decoración Oleiros Campaña de Verano.

PROMOTOR/A CAMPAÑA RECICLAJE - CARIÑO

Seleccionamos promotores/as para una campaña de reciclaje enfocada al canal Horeca en Cariño.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de PROMOTOR/A CAMPAÑA RECICLAJE - Cariño.

Formación

FORMADOR/A DE MAQUINARIA INDUSTRIAL para Ribeira

Grupo Arestora, consultora de RRHH y rendimiento empresarial, precisa incorporar a un/a FORMADOR/A DE MAQUINARIA INDUSTRIAL, para impartir formación en las fábricas de una empresa dedicada a la elaboración de alimentación animal a partir de subproductos de la industria agroalimentaria, ubicada en la zona del Barbanza.

Misión del puesto: Impartir y desarrollar la formación relativa a la gestión de la maquinaria industrial.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Formador/a de maquinaria industrial en Ribeira.

Informática y telecomunicaciones

TECHNICAL LEAD para A Coruña

La persona seleccionada gestionará un equipo técnico.

Tecnologías:

- Java

- Spring Boot

- Aplicaciones basadas en colas y brokers (Kafka por ejemplo)

- Jenkins, Docker, Kubernetes

- Entornos PaaS

- Diseño y desarrollo de interfaces API REST

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Technical Lead en A Coruña.

ACCOUNTANT SAP para A Coruña

-General accounting and assisting with the monthly close

-Support tax reporting (VAT, income tax, etc.)

-Inventory processing

-Prepare monthly, quarterly, and annual financial statements (income statement, balance sheet and cash flow statements)

-Examine the financial records to check for accuracy

-Assist with the annual budget and monthly forecasting processes

-Collect and analyze financial data, including researching and resolving problems that are identified, and monitoring and reporting on accounting discrepancies

-Assist with internal and external audits

-Prepare the year-end accounts and statutory accounts

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Accountant SAP en A Coruña.

Ingeniería

OFICINA TÉCNICA (SECTOR METAL) para A Coruña

Desde nuestra oficina de A Coruña, seleccionamos personal para oficina técnica para importante empresa del sector metal ubicada en los al rededores de A Coruña.

Tus funciones principales serán:

-Hacer replanteos.

-Listas de cargas.

-Introducir los pedidos en el sistema para lanzar órdenes de fabricación.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Oficina técnica (sector metal) en A Coruña.

Jurídico

Marketing y comunicación

TÉCNICO/A DE CONTENIDOS Y COMUNICACIÓN para Ordes

¿Te interesa el marketing? ¿Es la creatividad tu seña de identidad y la palabra tu forma de expresarla? Si tienes experiencia en la redacción de contenidos para web y blog y ya estas familiarizado con las estrategias y prácticas de posicionamiento SEO y estás buscando un proyecto estable en un empresa en expansión, esta oferta te interesa.

Te integrarás dentro del departamento del marketing, siendo responsable de:

-La redacción de contenidos para web y blog.

-Asegurarse de que los contenidos están bien enfocados a nuestro público objetivo y son capaces de generar información de valor.

-Redactar, estructurar y corregir textos en distintos soportes: newsletter, catálogos, folletos.

-Análisis de situación de las distintas plataformas web y posicionamiento.

-Diseñar y redactar contenidos y estrategia de comunicación interna.

-Estar al día con las nuevas mejores prácticas de SEO, cambios en algoritmos de búsqueda y nuevas herramientas existentes para mejorar las actividades de SEO.

-Estrategia y gestión de contenidos enfocados al SEO.

- Seguimiento de las acciones offsite y onsite, analítica web y reporte de resultados

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Técnico/a de contenidos y comunicación en Ordes.

Otras profesiones y oficios

PERSONAL PARA LIMPIEZA DE CRISTALES para A Coruña

Desde nuestra oficina ubicada en A Coruña seleccionamos para una empresa de limpieza una persona con experiencia para la limpieza de cristales.

Tu función principal será la limpieza de los cristales usando tanto regleta como mojador.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Personal para limpieza de cristales en A Coruña.

PELUQUERO/A para A Coruña

Desde nuestra oficina ubicada en A Coruña seleccionamos una persona con experiencia para labores de peluquería y estética para un centro ubicado en la misma ciudad.

Tus funciones serán:

- Realización de mechas y tintes.

- Lavar y peinar.

- Realizar cortes modernos.

- Depilación con cera.

- Atención al cliente.

- Recomendar posibles tratamientos y productos.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Peluquero/a en A Coruña.

RESPONSABLE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL para A Coruña

Desde nuestra oficina de A Coruña estamos seleccionando un Responsable de Departamento de Mantenimiento Industrial para importante empresa de la zona.

Tus funciones serán:

-Planificación de Mantenimientos preventivos/averías/pequeñas obras.

-Visitas y coordinación con el cliente de mantenimientos/correctivos.

-Seguimiento económico y técnico de trabajos.

-Gestión documental de mantenimientos.

-Supervisión de los grupos de trabajo (entre 3-4 personas cada uno).

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Responsable Mantenimiento Industrial en A Coruña.

PERSONAL PARA LEVANTAR TABIQUES para A Coruña

Desde nuestra oficina de A Coruña seleccionamos personal con experiencia en levantar tabiques viajando por el territorio nacional para una empresa del sector de la construcción ubicada en Galicia.

Tus funciones serán:

- Levantar tabiques.

- Aplicar morteros.

- Alicatado.

- Reparación de humedades.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Personal para levantar tabiques en A Coruña.

PERSONAL PARA CADENA DE PRODUCCIÓN/METAL para Padrón

Seleccionamos para incorporación inmediata a importante empresa del sector siderometalúrgico, ubicada en la Comarca de Santiago de Compostela: Operarios/as de fábrica con carretilla elevadora.

Las personas seleccionadas realizarán, entre otras, las siguientes funciones:

-Recepción de materias primas y adecuación de las mismas para su tratamiento en el proceso productivo.

-Preparación de perfiles de aluminio, corte y estiraje, procesos de tratamiento, lacado, etc.

-Carga y descarga de chatarra y perfiles.

-Elaboración y preparación de pedidos para su distribución.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Personal para cadena de producción/metal en Padrón.

PEÓN CONSERVERA ( PUEBLA DEL CARMIÑAL) para Boiro

Seleccionamos para incorporación inmediata a importante empresa del sector conservero, ubicada en la Comarca del Barbanza: Peón para conserva.

Funciones:

- Funciones de operario de fábrica.

- Limpieza.

- Almacenamiento.

-Control de producto.

-Posibilidad de manejo de carretilla.

- Otros.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Peón conservera ( Puebla del Carmiñal) en Boiro.

OPERARIOS/AS AUTOCLAVES SECTOR CONSERVERO para Ribeira

¿Tienes experiencia en el manejo de máquinas de Autoclaves? ¿Has trabajado en fábricas de conserva? ¿Resides en la zona de Barbanza? Si es así... ¡Sigue leyendo!

Te encargarás de la esterilización del producto con el manejo de las máquinas de Autoclaves de la fábrica.

Aparte darás apoyo en tareas en el almacén.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Operarios/as Autoclaves sector Conservero en Ribeira.

OFICIAL PUENTE BUQUE ATUNERO (ATLÁNTICO) para A Coruña

Grupo Arestora selecciona para multinacional española dedicada a la pesca y comercialización de atún, OFICIALES DE PUENTE para su flota de buques atuneros.

Características:

- Zona de pesca: Atlántico.

- Período de embarque: 4 – 4.

- Condiciones retributivas a tratar con la empresa, según puesto y experiencia previa.

- Remuneración año completo.

- Buque de bandera española.

- Disponibilidad de incorporación a mediados de julio.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Oficial Puente Buque Atunero (Atlántico) en A Coruña.

OPERARIO/A CARPINTERÍA para Aranga

Faster Empleo ETT selecciona a Operarios/as de carpintería para las zonas de Aranga y Oza dos Ríos.

Entres sus funciones principales se encuentran:

- Labores de operario en línea de producción.

- Embalaje y colocación de material.

- Fabricación de artículos de madera.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Operario/a Carpintería en Aranga.

OPERARIOS/AS CARNICOS MATADERO para Betanzos

Precisamos peones/as del sector cárnico para importante matadero ubicado en Montellos (A Coruña).

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de OPERARIOS/AS CARNICOS MATADERO en Betanzos.

TÉCNICO DE ALARMAS CCTV para A Coruña

Empresa líder de seguridad necesita técnicos de alarmas con incorporación inmediata para la zona norte de España.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Técnico de alarmas CCTV en A Coruña.

Recursos Humanos

TÉCNICO/A DE RRHH (BECA) para Boiro

Grupo Arestora precisa incorporar un/a TÉCNICO/A DE RECURSOS HUMANOS (BECA) para colaborar en proyectos consistentes en la realización de intervenciones en el área de los RRHH en nuestras empresas y administraciones clientes.

Principales funciones:

- Colaboración en proyectos de consultoría de RRHH: formación, desarrollo y motivación del personal y mandos, clima laboral, evaluación del desempeño, descripción de puestos de trabajo, etc.

- Colaboración en proyectos de igualdad de oportunidades.

- Reclutamiento, criba y selección de personal. SE OFRECE:

- Prácticas remuneradas o beca Feuga/Fuac.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de TÉCNICO/A DE RRHH (BECA) en Boiro.

Transporte y reparto

REPARTIDOR/A DE PRENSA - SANTIAGO DE COMPOSTELA

Buscamos una persona dinámica con experiencia en el reparto de prensa o publicidad en la vía pública, para una acción comercial en Santiago de Compostela el próximo día 22 de junio.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Repartidor/a de prensa - Santiago de Compostela .

REPARTIDOR/A DE PRENSA A PIE - FERROL

Buscamos una persona dinámica con experiencia en el reparto de prensa o publicidad en la vía pública, para una acción comercial en Ferrol el próximo día 22 de junio.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Repartidor/a de prensa a pie - Ferrol .

REPARTIDOR DE PRENSA A PIE - A CORUÑA (H/M)

Buscamos una persona dinámica con experiencia en el reparto de prensa o publicidad en la vía pública, para una acción comercial en A Coruña el próximo día 22 de junio.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Repartidor de prensa a pie - A Coruña (H/M).

CONDUCTOR/A CARNÉ C para Carballo

Faster Empleo ETT busca a una persona con carné y experiencia conduciendo camiones de tipo C para empresa textil de las zonas de Arteixo y Carballo.

Las funciones serán el reparto de mercancía textil en jornada completa y horario por definir, dependiendo de la ruta. Las rutas serán por territorio español y portugués.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Conductor/a Carné C en Carballo.