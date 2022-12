¿No has sido agraciado con ningún premio de la Lotería de Navidad? Iberempleos te lo compensa con las siguientes ofertas de empleo en A Coruña, porque encontrar un trabajo antes de finalizar el año es el mejor premio que podemos ofrecerte.

OFERTAS DE EMPLEO EN A CORUÑA

MECÁNICO/A VEHÍCULOS MULTIMARCA. ¿Tienes experiencia como mecánico de vehículos? Grupo Crit busca mecánico/a multimarcas para reparación rápida de vehículos, incorporación en importante taller con sede en Ferrol, con Grado medio/Ciclo formativo en la rama del automóvil y automoción, importante experiencia en multimarcas (Renault, Citroen, Dacia, Kia, etc.), ofreciéndote una contratación inicial por ETT durante un periodo de 3 meses y posterior paso a empresa. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Mecánico/a vehículos multimarca en Ferrol.

ASISTENTE/A PROGRAMA FORMACIÓN. Se precisa un/a Asistente/a para programa de formación del 2023 durante este año para días concretos durante los meses de Enero a Mayo (dos días al mes) para importante empresa ubicada en La Coruña. Se encargará de la atención y seguimiento de las tareas del programa de formación y atención a los asistentes. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Asistente/a programa formación 2022 (días sueltos) en A Coruña.

ENCARGADO/A LOCAL DE HOSTELERÍA. Proceso de selección para un/a encargado/a para local de hostelería con experiencia para importante grupo empresarial del sector de la restauración. Sus funciones serán la de implicarse en la gestión integral del local (cocina, sala y limpieza), mantenimiento y mejora de la cuenta de resultados: ventas, rentabilidad y calidad de producto y servicio, gestión del personal y elaboración de turnos y horarios y planificación de vacaciones. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Encargado/a local de hostelería en A Coruña.

ESPECIALISTA EN MICROBIOLOGÍA. ¿Buscas desarrollar tu carrera profesional en una empresa líder mundial en el campo del diagnóstico in vitro? Si dispones de formación en el campo técnico o de ciencias de la salud, con especialización en microbiología clínica y tienes un buen nivel de inglés, tanto oral como escrito, eres un candidato perfecto para postularte a esta oferta. ?pondremos en contacto contigo para facilitarte más información.

Te ocuparás de: Coordinar y brindar soporte técnico continuo a los sistemas y reactivos de la empresa; Identificar las necesidades formativas y de capacitación de los profesionales de la salud para la utilización de la maquinaria de la compañía e interpretación de los resultados de los mismos; Adaptación y desarrollo de documentación técnica para la mejor capacitación de los clientes; Ejecución de los planes de implementación de las capacitaciones técnicas y seguimiento técnico del cliente.

Se requiere un candidato con Licenciatura en el campo técnico o de ciencias de la salud (Microbiología, Biología, Enfermería, Medicina, etc.), formación específica en Microbiología (MIR / FIR / BIR/ Máster), buen expediente académico, imprescindible buen nivel de inglés, nivel avanzado de Office, habilidad en la resolución de problemas y ubicación en A Coruña, con disponibilidad para viajar de manera principal en el Noroeste de España y puntualmente en la península ibérica y Europa por formación o proyectos específicos. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Especialista en Microbiología en A Coruña.

ADMINISTRATIVO/A BANCA. Adecco selecciona personal para distintas sucursales bancarias de la provincia de Coruña. No es necesario tener experiencia en el puesto, preferiblemente con Grado en ADE, Economía, Derecho, carnet y vehículo propio. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Administrativo/a Banca en Santiago de Compostela.

TÉCNICOS/AS DE FORMACIÓN. Se buscan 2 técnicos/as de formación para importante empresa en Santiago de Compostela. Si posees certificado de orientador/a y experiencia en formación, te encargarás de: Gestionar los planes de formación de la empresa; Impartir los cursos; Seleccionar alumnos; Gestión de la documentación para las diferentes administraciones; Gestionar documentación de justificación económica de las acciones formativas; d Detectar necesidades formativas dentro de la empresa, etc. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Técnicos/as de Formación en Santiago de Compostela.

RECURSO PREVENTIVO. En este proyecto tendrás la posibilidad de participar en el servicio que se presta para una empresa que está inmersa en diferentes obras en A Coruña. Tus tareas en el servicio serán las de Vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas en relación con los riesgos derivados de la situación que determine su necesidad para conseguir un adecuado control de dichos riesgos. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Recurso Preventivo A Coruña.

INGENIERO/A DE ROBÓTICA AÉREA. Empresa líder en el desarrollo de tecnologías aeroespaciales con presencia en el territorio nacional y colaboraciones a nivel internacional selecciona Ingeniero/a.

En dependencia del jefe de unidad y la Dirección Técnica el candidato seleccionado se incorporará para realizar las siguientes actividades:

-Desarrollo algorítmico de drones altamente autónomos y de tecnologías para drones y robots aéreos.

-Gestión de proyectos de I+D tanto nacionales como europeos.

-Coordinación técnica de equipos de trabajo multidisciplinares.

Se requiere:

-Máster o Doctorado en las siguientes Ingenierías: Aeronáutico, Telecomunicaciones, Industrial, Informático, Robótica o en Mecatrónica.

-Al menos 4 años de experiencia profesional (en el sector académico o el industrial) en el desarrollo de tecnologías para sistemas aéreos no tripulados. También se valorará positivamente experiencia en desarrollos tecnológicos relacionados con robótica aérea y su implementación usando herramientas como MATLAB/Simulink y ROS.

-Idiomas: inglés fluido hablado y escrito

-Conocimientos de: Control de sistemas, Matlab/Simulink, ROS, Programación en C y C++.

-Se valorará positivamente experiencia en participación en proyectos europeos H2020 u Horizon Europe.

-Competencias personales: trabajo en equipo, creatividad, iniciativa, dinamismo, versatilidad, capacidad de análisis y decisión, organización y planificación, compromiso

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Ingeniero/a de Robótica Aérea (Santiago de Compostela).

COCINERO/A - CENTRO RESIDENCIAL. Te encargarás de elaborar menús de óptima calidad garantizando la satisfacción de usuarios/as, visitantes y personal del centro, vigilarás y serás el responsable de la despensa diaria supervisando la entrada de los artículos necesarios, vigilando su estado y adecuando la misma a la confección de los diferentes servicios a realizar, recepcionarás los pedidos de alimentación y productos de cocina, verificación de caducidades y de su correcto estado de entrega y te responsabilizarás de la puntualidad y correcta elaboración de las comidas siguiendo los menús supervisados por el Dpto. Médico. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Cocinero/a - Centro Residencial en A Coruña.

ENCARGADO/A GENERAL DE OBRA DE EDIFICACIÓN para el control y replanteo de obra, controlar el cumplimiento de la planificación, organización de los espacios de trabajo, así como de los materiales, supervisión y control de ejecución de obra, con experiencia mínima de 10 años como Encargado de obra, deseable formación en formación media o superior; Técnico en construcción, Técnico superior en proyectos de edificación o de obra civil, etc., cursos de PRL, carnet de conducir y vehículo propio.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Encargado/a general de obra de edificación en A Coruña.

TÉCNICO/A DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL para centro de trabajo ubicado en la zona del Barbanza. Elaborarás nóminas y seguros sociales, realizarás contratos de trabajo, comunicaciones con la Administración Pública: seguridad social, etc., llevarás el control de ausencias y presencias, gestión de IT, realización de entrevistas de personal ETT, formación interna del personal y soporte a la Dirección de RRHH. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Técnico/a de Administración de Personal en Pobra do Caramiñal (A).

