Trabajo sobre ruedas, en fábrica o en oficina: nuevas oportunidades en Coruña

En el mundo laboral actual, las oportunidades de empleo juegan un papel crucial en la vida de muchas personas que buscan expandir sus horizontes profesionales y encontrar un equilibrio entre sus habilidades y pasión. En este artículo, exploraremos una selección de ofertas de trabajo disponibles en diferentes regiones de España, cada una destacándose por las oportunidades de crecimiento y los beneficios que ofrecen. A continuación, detallaremos cada una de las ofertas de empleo para proporcionar una perspectiva completa sobre lo que estas posiciones pueden ofrecer a los candidatos interesados.

Repartidor (H/M/X)

Si te apasiona conducir y valoras la independencia laboral, Manpower España tiene una oportunidad única para ti como repartidor en A Coruña. La oferta promete un trabajo dinámico y flexible, donde cada día representa un reto diferente. La salida se realiza desde Coruña, con rutas planificadas alrededor de la ciudad y sus periferias, evitando el estrés urbano.

Este puesto ofrece una jornada laboral de 27 horas semanales, asegurando un equilibrio entre vida personal y profesional, con días de descanso garantizados los domingos y otro día entre semana. El horario habitual es de 09:00 a 16:00, adaptable según la ruta. La autonomía es uno de los valores fundamentales del trabajo, junto con una incorporación inmediata y salario atractivo.

Manpower España ofrece su Plan 4U que incluye orientación legal, médica y psicológica, entre otros beneficios, incluyendo telefarmacia y asistencia en la declaración de la renta. Esta oportunidad es perfecta para quienes buscan estabilidad y control en su ámbito laboral.

Para inscribirse y más información en Oferta de Repartidor en A Coruña, A Coruña

Repartidor/a Santiago de Compostela

La empresa Etalentum busca incorporaciones para su delegación en Arzúa, en el sector de servicios de seguridad y logística de equipos. La posición como repartidor/a en Santiago de Compostela implica tareas de gestión eficiente y puntual del reparto diario de vestuario laboral (EPI's) en diversos centros del cliente.

Las responsabilidades clave incluyen recogida de vestuario en la lavandería, distribución y colocación en taquillas, registro de prendas, y atención al cliente para resolver incidencias. Se requiere una experiencia mínima de dos años en logística, junto con conocimientos en el uso de dispositivos móviles de registro de entregas y la planificación de rutas.

Este puesto garantiza estabilidad laboral, con horario de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas, y proporciona un vehículo de empresa para el cumplimiento de las tareas. El salario está en conformidad con el convenio establecido.

Para inscribirse y más información en Oferta de Repartidor/a en Santiago de Compostela, A Coruña

Frigorista (H/M/X)

Manpower España está en búsqueda de un frigorista industrial para incorporarse a una empresa del sector de la alimentación en Arteixo. Este rol es ideal para aquellos con experiencia en frío industrial que estén buscando nuevos retos profesionales. Las principales funciones incluyen la instalación y mantenimiento de sistemas de refrigeración industrial, reparaciones de averías, y colaboración en proyectos de mejora.

Se necesita formación profesional en frío industrial o áreas afines, junto a experiencia en instalaciones que utilizan amoníaco como refrigerante. La disponibilidad para turnos rotativos es indispensable. Se ofrece un contrato indefinido desde el primer día, junto a un salario competitivo y oportunidades de formación continua.

Para inscribirse y más información en Oferta de Frigorista en Arteixo, A Coruña

Técnico Envases Junior (H/M/X)

Una excelente oportunidad laboral se presenta en Boiro a través de Manpower España, para un técnico de envases junior en el sector alimenticio. Este rol es adecuado para quienes estén en el inicio de su carrera profesional, ofreciendo un entorno de aprendizaje y crecimiento continuo. Entre las funciones del cargo se encuentran el control de calidad, mantenimiento de maquinaria y participación en proyectos nuevos.

Se requiere formación profesional en mecánica, electricidad o disciplinas similares, con un mínimo de 6 meses a un año de experiencia en entornos industriales. La empresa proporciona un contrato estable de inicio, con un salario competitivo en función de la experiencia y formación continua.

Para inscribirse y más información en Oferta de Técnico Envases Junior en Boiro, A Coruña

Administrativo (H/M/X) Santiago de Compostela

Una empresa busca un profesional administrativo en Santiago de Compostela. Este puesto ofrece un salario competitivo de 14,26 €/hora y un horario fijo de trabajo de lunes a viernes, de 8:00 a 18:30. Las responsabilidades incluyen la atención al cliente, la gestión de documentos y la administración de partes de trabajo.

El candidato ideal debe poseer formación en administración (CFGS, FP II o Grado) y habilidades de organización, atención al detalle y trato con clientes. Se ofrece un contrato de duración de seis meses, para proporcionar estabilidad y experiencia en un entorno dinámico.

Para inscribirse y más información en Oferta de Administrativo en Santiago de Compostela, A Coruña

Cuidador/a externo/a con titulación en Coruña

AIUDO busca cuidador/a externo/a con titulación en A Coruña. El horario del trabajo es parcial, de lunes a viernes, de 10:30 a 12:30. Se ofrece un salario claro de 345,20 €. Este es un papel crucial para proporcionar apoyo y cuidado a quienes lo necesiten en sus domicilios.

Para inscribirse y más información en Oferta de Cuidador/a externa en A Coruña, A Coruña

En resumen, Galicia ofrece numerosas oportunidades laborales en diversos sectores, promoviendo la estabilidad profesional y desarrollo personal. Estas ofertas presentan opciones invaluables para aquellos que buscan nuevos desafíos profesionales dentro de un entorno laboral enriquecedor y con posibilidades de crecimiento.

