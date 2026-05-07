Nortempo lanza el “trabajo del verano”: 1.000 euros por ir a festivales con acompañante

A Coruña, 5 de mayo de 2026.- Nortempo Staffing ha publicado una oferta de empleo difícil de ignorar: buscan a una persona para convertirse en testeador/a oficial de festivales, con el objetivo de vivir la experiencia completa y compartirla en redes sociales.

La iniciativa nace como una propuesta de employer branding pensada para conectar con el talento joven a través de formatos más experienciales, cercanos y alineados con los nuevos códigos de comunicación digital.

Dos festivales, una misión: disfrutar… y contarlo

La persona seleccionada asistirá a dos de las citas musicales más populares del verano: Boombastic (Llanera, Asturias) y Arenal Sound (Burriana, Castellón).

Durante varios días, su “trabajo” consistirá en vivir el festival (ambiente, conciertos y todo lo que ocurre alrededor) y generar contenido que muestre la experiencia desde dentro. Y lo mejor: podrá hacerlo acompañado/a por quien elija.

El trabajo del verano

Las condiciones de la oferta incluyen viaje de ida y vuelta desde cualquier punto de España, alojamiento durante toda la experiencia, dietas y 1.000€ brutos por siete días de trabajo.

La inscripción está abierta a cualquier persona residente en España y no requiere experiencia previa. “Solo necesitas tener claro con quién compartirías esta experiencia”, indican desde la compañía. Puede ser tu mejor amigo, tu pareja, un familiar o esa persona con la que siempre acabas en los mejores planes.

La oferta está activa en NortEmpleo, el portal de empleo de la compañía. Las personas interesadas sólo tienen que darse de alta y aplicar a la vacante.

Acercar el empleo a las nuevas generaciones

Más allá del carácter llamativo de la propuesta, la iniciativa tiene un objetivo claro: acercar el trabajo temporal a las nuevas generaciones y mostrarlo como una vía para acceder al mercado laboral, ganar experiencia y abrir nuevas oportunidades profesionales.

“Queremos hablar de empleo en un lenguaje más cercano a los jóvenes. Para muchas personas, el trabajo temporal es su primera experiencia laboral, y creemos que es importante poner en valor esa puerta de entrada al mercado. Hemos elegido los festivales porque son un entorno conectado con su forma de vivir, relacionarse y compartir experiencias”, explica Elena Murillo, directora de marketing y comunicación del grupo.

Sobre Grupo Nortempo

Con más de 35 años de evolución constante al servicio de organizaciones empresariales en el campo de la gestión de recursos humanos, Grupo Nortempo ofrece múltiples soluciones a sus clientes, desde trabajo temporal, pasando por la selección, headhunting, formación, consultoría, outsourcing o Centro Especial de Empleo.

Con una plantilla de 500 personas empleadas y más de 50 centros de trabajo en 8 países, el grupo empresarial cuenta con todos los medios necesarios para acompañar a las compañías en su camino hacia la eficiencia y productividad en la gestión integral de RR.HH.

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Inscripciones a la oferta a través de este enlace: NortEmpleo