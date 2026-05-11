Eurofirms Foundation consolida La Bravíssima en su 3.ª edición como cita de referencia del liderazgo con propósito y la inclusión laboral

S'Agaró (Girona), 8 de mayo de 2026.

La Bravíssima celebró el pasado viernes su 3.ª edición, reuniendo a más de 275 personas del ámbito empresarial, institucional, social y cultural en el Hostal de La Gavina, que se ha consolidado un año más como un punto de encuentro entre empresa y compromiso social. Impulsada por Eurofirms Foundation, la jornada reafirmó su propósito: impulsar la inclusión laboral de mujeres con discapacidad y promover un liderazgo con valores.

La gala estuvo conducida por Judit Mascó y Carles Sans, quienes aportaron cercanía y sensibilidad a una velada concebida para conectar personas, generar reflexión y activar compromisos concretos. Como novedad de esta edición, se otorgó el premio La Bravíssima del Año a Pilarín Bayés, en reconocimiento a su trayectoria artística y a su compromiso con la diversidad y la promoción de una sociedad más igualitaria e inclusiva.

Espacios de diálogo para repensar el liderazgo

El liderazgo fue el eje central de esta tercera edición, con una mirada puesta tanto en el liderazgo femenino como en el liderazgo social, a través de dos mesas redondas concebidas como espacios de diálogo y aprendizaje compartido.

La mesa sobre liderazgo femenino, moderada por Andrea Vilallonga, reunió a Carmina Ganyet, Directora General Corporativa de Colonial, Laura Carnicero, Vicepresidenta de Personas y Organización de SEAT s CUPRA, Mercè Donadeu, Directora Regional Cataluña Norte de Mapfre, y Ona Carbonell, campeona olímpica. La conversación puso el acento en que el liderazgo actual implica equilibrar decisión y escucha, exigencia y acompañamiento, así como integrar perspectivas diversas para generar confianza y resultados sostenibles.

Por su parte, la mesa sobre liderazgo social, moderada por Clara Sánchez-Castro, con la participación de Anna Bosch, Presidenta de Noel Alimentària, Ramon Agenjo, Consejero Delegado de DAMM, y Marc Gasol, Presidente del Bàsquet Girona, puso de manifiesto que el liderazgo con impacto no depende del tamaño ni del sector, sino de la mirada con la que se toman las decisiones: situando a las personas y al territorio en el centro y entendiendo el impacto más allá de la actividad propia de cada organización.

Un compromiso que se traduce en oportunidades reales

En La Bravíssima, el compromiso social se transforma en acciones con impacto directo. La recaudación de esta edición se destinará a los programas de formación tecnológica de Eurofirms Foundation, orientados a mejorar la empleabilidad de mujeres con discapacidad.

Un impacto que se hizo visible a través del testimonio de Lupe, exalumna de Eurofirms Foundation, quien compartió cómo la formación recibida le abrió una nueva oportunidad vital y profesional y le permitió volver a proyectar su futuro laboral.

"Cuando ponemos el foco en las capacidades, las limitaciones dejan de marcar el camino. Es necesario cambiar la mirada, tomar conciencia de nuestros prejuicios y cuestionarlos. Detrás de cada persona con discapacidad hay talento y ganas de construir un futuro. La formación es una puerta abierta: una oportunidad para recuperar la confianza, reconstruir trayectorias y acceder al mundo laboral. Creemos en el talento porque sabemos que, cuando cambiamos la mirada, cambiamos vidas", ha señalado Maria Jordà, Global Leader de Eurofirms Foundation.

Este compromiso se construye de forma colectiva gracias a la implicación de empresas que colaboran con Eurofirms Foundation para avanzar hacia entornos laborales más inclusivos. En esta edición, Mapfre, Claire Joster, el Hostal de La Gavina y Grup Autopodium han participado como patrocinadores de La Bravíssima, apoyando el propósito de la Fundación y su labor para lograr la plena inclusión laboral de las personas con discapacidad.

Durante 2025, la Fundación ha alcanzado un récord de personas formadas y acompañadas, con 66 programas que han permitido atender a más de 1.530 personas y formar a cerca de 500 participantes. En el ámbito tecnológico, se han impulsado 12 promociones, con más de 400 personas formadas (30 % mujeres) y un índice de inclusión laboral del 75 %, consolidando la formación como una herramienta real de transformación social.

La Bravíssima, una cita consolidada con propósito

Con esta tercera edición, La Bravíssima se consolida como una cita de referencia que conecta empresa y compromiso social, y construye una comunidad de líderes que comparten una convicción común: la diversidad es un valor estratégico y la inclusión, una oportunidad colectiva.

La Bravíssima es mucho más que un espacio de reflexión: es un motor de cambio que impulsa alianzas, genera oportunidades y contribuye a un modelo de liderazgo más humano, responsable y con impacto social.

Sobre Eurofirms People First

Eurofirms People First es la primera multinacional española de gestión del talento. Desde 1991 ayudamos a las personas a encontrar empleo y a las empresas a encontrar talento, con una forma de trabajar que nos define: People First.

Nuestra cultura prioriza a las personas y se basa en tres valores que nos acompañan desde el inicio: respeto, responsabilidad y transparencia. Creemos que las relaciones de confianza, el bienestar y el compromiso son la base de cualquier proyecto sostenible, y aplicamos esta filosofía en todo lo que hacemos.

Cada día generamos oportunidades laborales para más de 30.000 personas y colaboramos con más de 5.000 empresas, buscando siempre el mejor encaje entre el talento y la organización. Más allá de cubrir vacantes, acompañamos a las empresas en la creación de equipos alineados con su cultura y su propósito.

Con más de 1.700 profesionales en 7 países y una red de 160 oficinas, ofrecemos soluciones de trabajo temporal, selección, outsourcing, headhunting, executive search, formación y desarrollo de personas. Además, a través de Eurofirms Foundation, promovemos la inclusión laboral de personas con discapacidad, facilitando más de 9.000 contrataciones y contribuyendo a una sociedad más justa e inclusiva.

Asimismo, en 2025 Eurofirms fue distinguida por Forbes como la única empresa de gestión del talento presente en el ranking de las mejores empresas para trabajar en España.

Noticias relacionadas

Eurofirms People First, Claire Joster y Eurofirms Foundation son las marcas que forman parte del grupo, reflejando un modelo de gestión del talento que combina crecimiento empresarial con impacto social.