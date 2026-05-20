Cronoshare avisa del aumento de precios de electricistas por falta de profesionales

La comunidad de Galicia y el área metropolitana de A Coruña atraviesan un momento delicado en el sector eléctrico. La dificultad para encontrar electricistas cualificados empieza a notarse tanto en el acceso a servicios básicos del hogar como en el coste de las instalaciones y reparaciones.

El envejecimiento de los profesionales, junto con una demanda creciente vinculada a reformas eléctricas, eficiencia energética y mantenimiento, está generando un desequilibrio que impacta directamente en consumidores y empresas.

A Coruña: más demanda de servicios eléctricos en hogares y empresas

El incremento de rehabilitaciones de viviendas, la adaptación a normativas energéticas y la modernización de instalaciones están impulsando la contratación de electricistas en Galicia.

La actividad en el sector de la construcción y rehabilitación residencial ha mostrado una tendencia relevante en los últimos años, lo que repercute directamente en la demanda de servicios eléctricos.

En este contexto, trabajos como instalación de puntos de luz, reformas eléctricas integrales, boletines eléctricos y reparaciones urgentes en viviendas, se han convertido en algunos de los servicios más solicitados por particulares y comunidades.

“En nuestra plataforma notamos un aumento constante de solicitudes relacionadas con electricistas en A Coruña. En los últimos dos años, la ciudad estuvo entre las 15 con más solicitudes para este sector”, dice Carlos Alcarria, cofundador de Cronoshare, plataforma que conecta clientes con profesionales de servicios.

Falta de electricistas: un problema estructural en Galicia

Según el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE en su informe Referentes de información del mercado de trabajo 2025, los oficios técnicos y cualificados (como electricistas, mecánicos o carpinteros) presentan dificultades de cobertura en distintas regiones del país.

En su último catálogo de ocupaciones de difícil cobertura, con las ofertas de empleo en las que hubo mayores dificultades para cubrir puestos de trabajo vacantes, el BOE informa que en A Coruña se necesitan tanto instaladores electricistas de edificios y viviendas, como instaladores electricistas, en general.

Uno de los principales factores es el déficit de relevo generacional. Muchos electricistas en activo se encuentran próximos a la jubilación, mientras que la incorporación de jóvenes al sector sigue siendo limitada.

A esto se suman otros elementos:

Preferencia por estudios universitarios frente a formación profesional

Falta de visibilidad de los oficios técnicos

Condiciones exigentes en determinados trabajos

Alta competencia del sector industrial

“Aunque haya iniciativas públicas para impulsar nuevos profesionales, y aunque los electricistas estén dedicándose al 100% a atender a sus clientes, notamos que aún no es suficiente para cubrir la demanda actual, que sigue creciendo”, analiza Carlos.

Precios de electricistas en A Coruña: tendencia al alza

La reducción de profesionales disponibles ya está teniendo consecuencias directas en los precios de los servicios eléctricos en A Coruña.

Según datos orientativos recopilados por Cronoshare:

El precio medio de un electricista se sitúa entre 20 € y 70 € por hora , dependiendo del tipo de servicio y la urgencia.

se sitúa entre , dependiendo del tipo de servicio y la urgencia. Una instalación eléctrica completa puede oscilar entre 750 € y más de 9.000 € , en función del tamaño de la vivienda.

puede oscilar entre , en función del tamaño de la vivienda. Los servicios eléctricos urgentes (nocturnos o fines de semana) pueden incrementar el coste entre 100 € y 200 €.

“Estas cifras reflejan una tendencia creciente, impulsada por el desequilibrio entre oferta y demanda”, señala Carlos.

Además, según el IPRI (Índice de Precios Industriales del INE), el coste de materiales eléctricos ha experimentado variaciones en los últimos años, lo que también repercute en el precio final de los servicios.

¿Por qué suben los precios de los servicios eléctricos?

El encarecimiento de los servicios de electricistas en Galicia responde a varios factores combinados:

Escasez de profesionales cualificados , que reduce la oferta disponible.

, que reduce la oferta disponible. Incremento de la demanda por reformas, eficiencia energética y mantenimiento.

por reformas, eficiencia energética y mantenimiento. Aumento del coste de materiales eléctricos , según indicadores del INE.

, según indicadores del INE. Mayor exigencia normativa , que requiere instalaciones más seguras y certificadas.

, que requiere instalaciones más seguras y certificadas. Especialización técnica, especialmente en nuevas tecnologías y sistemas eléctricos modernos.

Todo ello contribuye a que los trabajos eléctricos, especialmente los urgentes, sean cada vez más costosos.

Un sector con oportunidades laborales en A Coruña

A pesar de la situación actual, el sector eléctrico presenta una clara oportunidad de empleo.

Según datos internos de Cronoshare, la demanda de electricistas en la zona ha crecido por encima del 20 % interanual, especialmente para autónomos y profesionales especializados.

Por ello, la formación profesional en electricidad y electrónica se posiciona como una de las vías más directas hacia el empleo estable. Es recomendable informarse en las páginas oficiales del Ministerio de Educación y el SEPE sobre ayudas, becas o subvenciones que fomenten esa formación de manera más económica para quienes desean iniciarse en el sector.

Cronoshare: conectando electricistas con clientes en Galicia

Otra posibilidad para los profesionales son las herramientas como Cronoshare, que facilita el contacto entre clientes y profesionales electricistas en A Coruña.

La plataforma permite:

Acceder a presupuestos personalizados.

Encontrar electricistas para reformas eléctricas y averías urgentes.

Reducir tiempos de espera.

Ayudar a profesionales a captar nuevos clientes.

Darse de alta como profesional es gratuito y permite empezar a recibir solicitudes en poco tiempo, especialmente en zonas con alta demanda como A Coruña.

“La falta de relevo generacional en el sector eléctrico en A Coruña está generando un impacto tangible en precios, disponibilidad y tiempos de respuesta. Pero seguimos trabajando para ayudar las dos puntas de la cadena: los clientes y los profesionales”, explica Carlos.

Formación y tendencias del sector eléctrico

Aunque supone un reto para hogares y empresas, también representa una oportunidad estratégica para impulsar la formación, el empleo y la profesionalización en un sector esencial para el desarrollo económico y energético de Galicia.

La actualización constante es fundamental, y eventos profesionales y programas formativos en Galicia permiten a los electricistas mejorar sus competencias y adaptarse a nuevas tecnologías.

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Asimismo, iniciativas públicas y ferias sectoriales contribuyen a visibilizar la importancia de los oficios técnicos en la transición energética y digital.