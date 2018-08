Café Quijano actuará nas festas de Betanzos

Betanzos celebra desde o vindeiro martes ata o sábado 25 de agosto os festexos na honra de San Roque, patrón do concello, unhas celebracións declaradas Festa de Interese Turístico Nacional, que congregan cada ano a veciños e turistas grazas a un programa co lanzamento do globo como acto central.

O primeiro concerto será o día 14 coas actuacións de Dani Fernández, Ana Mena, Reyko e as concursantes da última edición de Operación Triunfo Aitana e Ana Guerra. Este concerto enmarcase na xira musical de verán Los40 Summer Live, que pecha a sús edición deste ano na vila betanceira. O mestre de ceremonia será o DJ da radiofórmula David Álvarez. Os seguidores de OT poderán bailar con Teléfono, a primeira canción en solitario de Aitana e Ni la hora, de Ana Guerra con Juan Magán. E tamén con Lo Malo, a canción coa que as dúas artistas aspiraban a participar en Eurovisión e aínda que non o conseguiron convertérona nun dos éxitos do verán.

Dez días despois deste concerto, o venres 24 de agosto, terá lugar o outro concerto das festas, o de Café Quijano. Cando se cumpren dúas décadas da publicación do seu primeiro traballo discográfico, o grupo leonés volve a recorrer os escenarios españois presentando os temas do seu último disco. Na súa parada en Betanzos soará o seu éxito máis recente Perdonarme e boleros incluídos tamén boleros como Me enamoras con todo ou Robarle tiempo al tiempo. Pero sen esquecer as cancións que os lanzaron ao estrellato como La Lola ou Nada de nada.

A programación musical das festas de Betanzos completarase coas orquestras. O programa contará con Los Satélites, o vindeiro mércores; Dilema, o xoves; a orquestra La Favorita, o sábado; Panorama, o martes 21; e a orquestra Eivissa, o sábado 25. As actuacións terán lugar na Praza dos Irmáns García Naveira. Tamén haberá música tradicional galega coa Roda o venres, ademais da homenaxe a un dos grupos máis importantes do panorama musical de todos os tempos, Queen, coa banda ferrolá McKuin. A quenda para a música clásica será o día 20 no claustro do Museo das Mariñas con Azahar Ensemble, un quinteto internacional que ofrecerá obras de Mozart e Beethoven, do que forma parte o músico betanceiro Antonio Lagares Abeal.

O lanzamento máis grande do mundo Globo, o vindeiro xoves e as xiras aos Caneiros, o 18 e o 25, completarán o programa na parte tradicional coa función do voto o día 16 e a coroación das raíñas, maior e infantil -Sandra Sánchez Gómez e Zaira Bascoy Raposo, respectivamente-, os días 14 e 15.