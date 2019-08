¿Dónde quedamos para tomar algo?

El tapeo, los bares, el salir a tomar algo forman parte del ADN de la población gallega, asidua a desarrollar gran parte de su vida social al calor de bares y otros locales de restauración donde poder charlar con amigos tomándose un refresco, una cerveza o un vino junto a unas buenas tapas o raciones. Al igual que la demanda es voluminosa, la oferta es extensa y en ocasiones hace que la elección del bar resulte complicada. Conscientes de ello, tres emprendedores gallegos han creado la aplicación móvil Tappear, que permite al usuario localizar sitios donde poder tomar algo cerca de él brindándole la mayor información posible. La app, gratuita y disponible en las plataformas Google Play y APP Store, es participativa y en ella tanto los usuarios como los dueños de los locales pueden subir fotos o sugerir bares que todavía no estén disponibles.



Miguel Perille, coruñés de 34 años graduado en Comunicación Audiovisual y CEO de la empresa, y por Nuria Domínguez, tudense de 28 graduada en Filología Inglesa y directora de contenidos, crearon una primera versión de esta app como una herramienta pasa buscar bares gallegos donde suelen acompañar la consumición con una tapa de cortesía. La buena acogida por parte de los usuarios llevó a estos emprendedores, a los que se les unió Álvaro Rodríguez, coruñés de 36 años, licenciado en Derecho y empresario inmobiliario, a crear una nueva app más completa y potente, Tappear: Drink&Tapas, para lo cual contaron con la participación como socia de la empresa madrileña Quadram, encargada del desarrollo tecnológico.



Tappear salió al mercado en diciembre de 2018 y en sus primeros ocho meses de existencia ha conseguido unas 8.000 descargas, unos 4.500 usuarios registrados y 1.700 usuarios activos mensuales, todo un éxito teniendo en cuenta la baja inversión en marketing que han llevado a cabo.



Esta herramienta no es un simple catálogo de locales. Pretende ofrecer al usuario una experiencia completa alrededor del mundo de las tapas, de los bares y todo lo que entraña, de manera que pone el foco en todo lo relacionado con la oferta de los bares, no solo en las tapas.





El usuario puede filtrar su búsqueda inicial empleando cuatro opciones:. Estos últimos son unos iconos diseñados por la empresa gallega Rei Zentolo que permiten al cliente identificar en un vistazo hasta doce características de cada barAdemás, los más indecisos disponen del botóny la sección. El primero sugiere al usuario locales cercanos a él, a modo de juego. El segundo permite consultar rutas creadas, recomendarlas y crear las que se deseen.Aparte de recibir información,subiendo sus propias fotos, creando perfiles personalizados, recomendando locales (solo en positivo, sin comentarios ni reseñas) y sugerir sus bares favoritos.Los promotores de Tappear se han querido rodear dey, además de colaborar con el Rei Zentolo, han contado con el grupo de música Novedades Carminha y su canción "Te quiero igual" para su primer

Actualmente la empresa está en fase de captación de usuarios y bares, tratando de crear una gran masa social a través de la APP para luego desarrollar un modelo de negocio basado principalmente en ofrecer a los bares herramientas de gestión enfocados a la captación y fidelización de clientes.

El proyecto a corto plazo es continuar incorporando al máximo bares de toda Galicia y así ofrecer nuevas actualizaciones y novedades a los usuarios. A medio y largo plazo pretenden expandirse en otras ciudades fuera de la comunidad gallega. Han sido seleccionados para el, lo que le permitirá abrir nuevos horizontes.