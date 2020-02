Sogama presenta: "Rebaixa a túa pegada ecolóxica"

La forma en la que nos alimentamos, nos movemos, consumimos y, en general, vivimos tiene un impacto en el medio ambiente. Con pequeños cambios de hábitos, cada uno de nosotros puede contribuir a su mejor preservación. Es el mensaje con el que la Sociedade Galega do Medio Ambiente (Sogama) quiere dirigirse a los ciudadanos de la mano de su última campaña.

Así es, aprovechando el periodo final de rebajas en las tiendas y comercios, el Complejo Medioambiental de Cerceda ha lanzado un manual didáctico con el que, bajo el título 'Tempo de rebaixas: rebaixa a túa pegada ecolóxica', busca concienciar a la ciudadanía sobre la importancia del cuidado y el respeto del medio ambiente. Una guía de buenas prácticas con hasta veinte consejos al hilo de un único objetivo: Ayudarnos a reducir nuestra huella ecológica.

"Nuevo año y nuevos propósitos. Toca hacer balance. Quedarse con lo bueno y corregir y dar forma a lo que sea susceptible de ser mejorado y, ya que estamos de rebajas, una magnífica forma de empezar esta nueva década es rebajando nuestra huella ecológica para contribuir a un medio ambiente limpio y saludable", se presenta así este manual con pautas sencillas y claras para lograr un "2020 redondo y circular."

Aconseja que apostemos por un consumo responsable y nos preguntemos si realmente necesitamos ese objeto del que nos hemos encaprichado y es que, apuntan, un descuento no representa un motivo para comprar, sino un modo de adquirir a un precio más asequible aquello que de verdad nos hace falta.

Ahorrar agua y energía, por su parte, será sencillo si no prolongamos las duchas más de cinco minutos, utilizamos reductores de consumo en baño y cocina, apagamos las luces y desenchufamos cargadores cuando no los usamos, apostamos por lámparas de bajo consumo y/o evitamos dejar los electrodomésticos en 'stand by', modo en el que siguen consumiendo electricidad. Ojo también a los sistemas de calefacción y aire acondicionado, es conveniente ajustarse a una temperatura equilibrada.

En lo que respecta a la forma de movernos, por su parte, Sogama propone que nos pongamos en marcha y que caminemos o usemos la bici cuando sea posible, lo que resultará más saludable para el medio pero también para nosotros mismos. En aquellos casos en los que la distancia lo impida, compartir vehículos y elegir el transporte público son otras de las buenas prácticas que pueden contribuir a reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera.

En lo que a hábitos de alimentación se refiere, son convenientes los productos de temporada y locales, a ser posible cocinados en casa. Los procesados y precocinados consumen mucha más energía y agua y son también peores para nuestro organismo. Propone también que digamos no y cuanto antes a plásticos, embalajes, menajes de usar y tirar y pajitas€ con termos, bolsas de papel y pajitas comestibles como alternativa.

La famosa regla de las tres 'erres' —reduce, reutiliza y recicla— , el pensamiento circular y la concienciación sobre el impacto de nuestras acciones en el medio son los consejos que ponen el broche de oro al manual de Sogama, cuyos servicios son utilizados ya por más del 90% de los ayuntamientos. La entidad celebró este enero su 20 aniversario, dos décadas en las que ha evitado el vertido de 10 millones de toneladas de residuos y ha producido una cantidad de energía bruta que supera los ocho millones megavatios-hora. Inicia ahora una nueva etapa como un significativo apoyo al liderazgo de Galicia en la transición hacia la economía circular.

Para saber más: www.sogama.gal