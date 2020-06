TaxDown se ha consolidado en el mercado español como la primera solución digital para la renta más de 35 mil usuarios y más de 3MM de ahorro conseguido hasta ahora.

No revisar correctamente el borrador supone renunciar a 296€ de media en Galicia

Casi 1 de cada 3 gallegos, el 31%, puede percibir más de lo que aparece en su borrador de la Agencia Tributaria. El borrador de la declaración no incluye las deducciones autonómicas. Solo un 8% de los contribuyentes las aplica. Se estima en casi 9.000€ las deducciones que los españoles no se aplican en la declaración de la renta