Después de meses de mucha tensión, incertidumbre y de pérdida de vidas humanas, la obtención de la vacuna contra el COVID-19 representa sin duda un aliento de esperanza para recuperar la normalidad de la vida en las residencias y garantizar el bienestar integral de las personas que viven en ellas. En las residencias para mayores y de centros de día de DomusVi de la provincia de A Coruña, la vacuna ya es una realidad e ilumina la salida de la crisis sanitaria.

Vivimos un momento marcado por la esperanza y la confianza en que la vacunación permita a los residentes volver a abrazar a sus seres queridos y disfrutar de placeres tan sencillos como salir a pasear, tomar un café con amigos, etc. Los profesionales de las residencias para mayores DomusVi fomentan el envejecimiento activo con terapias no farmacológicas que favorecen el bienestar de las personas, no sólo física, sino también psíquicamente.

A pesar de todas las buenas noticias que conlleva la vacuna, DomusVi no baja la guardia en sus residencias. Ha reforzado todas las medidas de seguridad e higiene siguiendo los procesos de “Cuidado Seguro” auditados y validados por Bureau Veritas, líder mundial en inspección, certificación y ensayos. De esta manera aseguran así que el centro cumple con todas las medidas estipuladas en el programa: Cuidado seguro con DomusVi.

Las residencias para mayores DomusVi ponen el foco en el cuidado de las necesidades específicas de las personas y sus familias. Todos tenemos nuestros propios hábitos de vida y en las residencias no tienen por qué cambiar. DomusVi facilita las herramientas necesarias para crear esos espacios de vida en un ambiente agradable con los servicios necesarios para favorecer al máximo la autonomía personal. Al mismo tiempo, fomenta el envejecimiento activo, favoreciendo la sociabilidad y la interacción entre los propios residentes.

Terapias innovadoras de realidad virtual

La realidad virtual es una terapia técnica que permite trabajar desde múltiples perspectivas con el fin de alcanzar diferentes objetivos dependiendo de las capacidades y limitaciones de cada persona. Esta herramienta innovadora permite realizar una terapia de reminiscencia más realista, transportándonos a lugares y situaciones significativas para los y las residentes. Además, no solo se trabaja a nivel cognitivo, sino que permite fortalecer la movilidad tanto de miembros superiores como de la musculatura cervical, así como el esquema corporal.

Hasta ahora, en las Residencias para mayores DomusVi San Lázaro en Santiago de Compostela y DomusVi Noia se han llevado a cabo sesiones de manera individualizada en las que se ha podido percibir una gran involucración y motivación por parte de las personas residentes. Próximamente, la intención es realizar terapias, no solo individuales, sino también en grupos reducidos en las que el contenido visual de las gafas se proyecte en una pantalla y así poder fomentar, también, la interacción social con el resto de residentes del centro. Es previsto extender esta terapia a todos los centros de la provincia.

Bono-Ayuda para facilitar el acceso a las residencias DomusVi La Fundación DomusVi, sensible ante las dificultades económicas por las que atraviesan muchas familias españolas en estos momentos, destinará una bolsa de 1 millón de euros para ayudar de manera directa a las familias a financiar el coste de los servicios residenciales de las personas mayores que los necesiten. A través de un bono-ayuda asistencial, la Fundación DomusVi cubrirá de manera parcial el precio de la tarifa de acceso a la plaza privada residencial a aquellas familias que reúnan los requisitos necesarios para acceder a esta ayuda. El objetivo de la iniciativa solidaria es facilitar el acceso de las familias a un servicio residencial de calidad en sus centros para mayores tras la crisis desencadenada por la pandemia del COVID-19. Con un descenso del 11,1% del PIB en el año 2020 y una economía lastrada por la parálisis de la actividad, el bono asistencial busca aportar una ayuda directa a las familias.

