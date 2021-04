Congalsa, firma especializada en alimentación con sede en A Pobra do Caramiñal, destaca por su firme apuesta a la hora de desarrollar políticas de responsabilidad social corporativa que redundan, principalmente, en su entorno geográfico más próximo.

Como una de las líneas de acción más relevantes en este ámbito se encuentra el apoyo al trabajo y a la labor que realizan diferentes clubs y entidades que operan en una amplia gama de modalidades deportivas tales como baloncesto; fútbol; natación; remo; golf; vela; windsurf; rugby; tenis o piragüismo, entre otras.

La compañía impulsa cada año dos eventos deportivos de primer nivel en su comarca. Por un lado, la Regata Congalsa-Vuelta a Sálvora (que se celebra en julio tradicionalmente) y, por otro, el Torneo Congalsa de Golf (que suele desarrollarse en agosto).

La empresa colabora con un gran número de entidades deportivas, particularmente emplazadas en el Barbanza. Esto es así porque Congalsa cree que los valores del deporte contribuyen a construir una sociedad mejor y también pueden servir de inspiración para hacer mejores a las empresas. El trabajo en equipo, el compañerismo, el afán de superación o la mejora continua son algunas de las lecciones inspiradoras de la práctica deportiva, que pueden aplicarse perfectamente para hacer mejores a las compañías.

Apoyo a entidades sociales, culturales y educativas

Pero las líneas de responsabilidad social corporativa de Congalsa no se detienen ahí. La empresa colabora también con diferentes entidades educativas, culturales y sociales, como es el caso de Down Coruña (Congalsa facilitará la materia prima para los bocadillos de calamares que servirá el Quiosco de Down Experience que se inaugurará a finales de mes) o en proyectos educativos relacionados con las nuevas tecnologías (en este sentido, destaca la reciente colaboración económica a un colegio del Barbanza para adquirir un robot).

Congalsa es consciente del impacto que posee su actividad más allá de la propia elaboración de productos y por eso apuesta por diseñar un ecosistema de relaciones con el entorno que redunde en beneficios comunes para todas las partes. De este modo, año tras año fortalece y preserva los lazos que históricamente mantiene con entidades de diverso tipo con las que colabora a través de diferentes fórmulas entre las que destacan el patrocinio y el mecenazgo de algunas de sus actividades.

Donación de alimentos

Congalsa, además, a lo largo del año 2020 ha colaborado con bancos de alimentos gallegos y de Canarias (donde posee instalaciones frigoríficas) enviando diferente pallets de producto, que han servido para ayudar a paliar diferentes necesidades relacionadas, principalmente, con la atención directa a los colectivos más vulnerables y damnificados por la pandemia.

Congalsa destina anualmente 60.000 euros a políticas de responsabilidad social corporativa, que sirven para contribuir a desarrollar acciones impulsadas por casi 80 entidades diferentes.