El Colegio Lar te ofrece una alternativa real a la modalidad presencial. Ya no tienes porqué renunciar a tus sueños, si por motivos laborales, de conciliación familiar o cualquier otra razón quieres continuar tu formación pero no te encaja acudir a clase, Colegio Lar imparte el próximo curso ciclos de formación profesional oficial a distancia, un modelo pedagógico 100% on line con todas las garantías de que el alumnado alcance además de la titulación académica correspondiente, las competencias profesionales que le permita acceder al mercado laboral y/o el acceso a la formación universitaria.

Serán, en concreto, tres de grado superior:

Abierta ya la matrícula

Se trata de una oferta formativa única y exclusiva en todo el sur de Galicia y para la cual ya está abierta la matrícula. Cualquier persona interesada puede informarse sin compromiso llamando al número de teléfono 986 48 77 92 o en la página web www.fpcolegiolar.es

Seguimiento y apoyo docente

A distancia no significa estar lejos del alumno, no, la única diferencia es que los horarios los marca cada persona, a libre elección y según su disponibilidad. Esta modalidad de campus virtual facilita la formación independientemente de la situación personal, laboral o geográfica del estudiante, sin perder un trato individualizado y cercano, así como el seguimiento total de su evolución durante el período de formación, para su apoyo y motivación.

Un equipo experto de educadores pondrá sus conocimientos y su técnica al servicio del crecimiento integral de cada alumno, con los medios técnicos más avanzados y los contenidos adaptados a la demanda actual de los entornos laborales más exigentes.

Nuevos ciclos formativos

El Colegio Lar imparte ya desde hace un lustro formación profesional y, precisamente, estos tres ciclos que ahora se ofertan on line también los hay en modalidad presencial, oferta que en el curso 2021/2022 se verá incrementada con otros dos nuevos:

Ciclo de grado medio de Electromecánica de vehículos automóviles

Ciclo de grado superior de Agencias de viajes y gestión de eventos

De esta manera, la oferta de formación profesional para el próximo curso académico se compone de un total de seis ciclos formativos:

Grado medio:

Atención a personas en situación de dependencia (presencial)

Electromecánica de vehículos automóviles (presencial)

Grado superior:

Enseñanza y animación sociodeportiva (presencial y a distancia)

Educación Infantil (presencial y a distancia)

Integración Social (presencial y a distancia)

Agencias de viajes y gestión de eventos (presencial)

Nuevas instalaciones

El Colegio Lar verá ampliadas sus instalaciones con la construcción de un nuevo y cuarto edificio. Los trabajos ya han comenzado y el proyecto está diseñado siguiendo criterios de eficiencia energética y funcionalidad.

Ante el inminente crecimiento, es necesaria una mayor capacidad para atender a la demanda e implantar nuevos proyectos educativos. Precisamente, estas instalaciones albergarían todo lo relacionado a la formación profesional.

Colegio Lar, medio siglo de trayectoria

El Colegio Lar es un centro educativo plural, sostenible, integrado e integrador y atento a la realidad que nos toca vivir. Ofrece un programa de enseñanza que abarca desde los 0 años hasta el acceso a la universidad y todo bajo un proyecto académico, con más de 50 años de trayectoria, firme y fiel al lema “Primero ser, luego tener”.

El Colegio Lar es líder en la utilización de metodologías innovadoras, tanto a nivel pedagógico como tecnológico, siendo el primer centro en Galicia que apostó por el proyecto One to one de Ipad, impartiendo clases empleando únicamente el libro electrónico.

Los idiomas son otra de sus fortalezas. Se ofrece una enseñanza bilingüe con un tercio de las asignaturas impartidas en inglés por profesorado nativo, Bachillerato Internacional, francés desde 1º de Primaria, chino y alemán como actividad extraescolar y es centro examinador oficial Oxford University y Trinity College.

El Colegio Lar ha recibido más de una decena de sellos de excelencia europea y certificados de calidad, logros que compaginan con la participación del alumnado en proyectos de diversa índole, desde el medio ambiente, pasando por el debate y la oratoria, la pintura y hasta la robótica.

La oferta de actividades extraescolares, aula de madrugadores y de tarde y el servicio de comedor y transporte propios facilitan la conciliación a las familias. Todo ello complementado con unas instalaciones modernas y funcionales que en breve serán ampliadas con la construcción de un nuevo edificio.