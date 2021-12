Banca Privada de BBVA España gestiona en Galicia un volumen superior a los 3.200 millones de euros, creciendo más de un 7% en los últimos dos años. Fernando Ruiz es el director de Banca Privada de BBVA en la Territorial Noroeste, que comprende Galicia, Asturias y Castilla y Léon.

– Récords históricos en los precios de la energía, cuellos de botella en el comercio mundial, políticas de estímulo fiscal y monetario. Con la inflación en España dejando datos que no se veían en las últimas tres décadas, ¿debemos empezar a preocuparnos o estamos ante una situación transitoria que se despejará cuando se atajen causas coyunturales como las mencionadas?

– Tanto en Europa como en España esperamos que gran parte de las actuales presiones inflacionistas desaparezcan en 2022, sobre todo en Europa, donde gran parte de la inflación proviene de los precios energéticos. En Estados Unidos, por el contrario, existe el riesgo de que una parte de las actuales presiones tarden más en desaparecer, ya que se está trasladando dicha subida a los salarios y a las rentas inmobiliarias.

– Con todo, ¿parece lógico que los inversores se planteen qué hacer con su dinero ante la tendencia inflacionista de los últimos meses?, ¿cuáles diría usted que son las claves para invertir en un momento como este?

– La alternativa no válida es no hacer nada. Debemos invertir para intentar mantener nuestro poder adquisitivo. Y, dentro de los activos en los que invertir, los activos de riesgo (principalmente bolsa o renta variable) son de los pocos que ofrecen una expectativa de rentabilidad real positiva. Aceptar rentabilidades reales negativas en activos líquidos o incluso en renta fija no nos parece una opción a valorar. Otra opción son las materias primas, una alternativa de cobertura histórica ante la inflación.

– En este sentido, ¿qué situación viven actualmente los mercados de renta fija y variable?, ¿diría que es el momento de asumir mayores riesgos a la hora de invertir?

– Estamos en un buen momento para invertir en mercados de renta variable, ya que esperamos un crecimiento económico robusto en 2022, al ir teniendo bajo control la pandemia gracias a la vacunación y a los nuevos tratamientos y observando cómo puedan influir las nuevas variantes. Por otra parte, esperamos menores niveles de inflación y un soporte fiscal y monetario todavía significativo, aunque menor que el que hemos tenido en 2021.

Por el contrario, seguimos pensando que la renta fija no nos dará motivos de satisfacción en 2022, ya que esperamos que continúe la normalización paulatina de los tipos de interés.

– En la misma línea, ¿qué productos y servicios de Banca Privada en renta variable nos ofrecen ahora mismo más posibilidades a la hora de rentabilizar nuestros ahorros?

–En BBVA Banca Privada siempre abogamos por la diversificación para buscar rentabilidades recurrentes en el tiempo, y, por ello, consideramos que la mejor vía es mediante fondos de inversión. Tanto EEUU como Europa nos parecen áreas donde debemos estar posicionados, combinando estilos tanto de crecimiento (growth) como de valor (value). La inclusión de inversiones en megatendencias en las carteras de los clientes aporta valor por la potencialidad de crecimiento actual y futura.

– Entonces, ¿podría decirse que las megatendencias son aliados del inversor?, ¿cuál está siendo la rentabilidad de estos activos?, ¿estamos hablando de inversiones de futuro?

– Invertir en megatendencias es invertir en una serie de fuerzas transformadoras de la sociedad en la que vivimos. Son cambios estructurales que afectan a todos los órdenes de la vida: el modo en que trabajamos, cómo y qué consumimos, incluso nuestra forma de relacionarnos con los demás. Dos aspectos importantes de las megatendencias son, por un lado que, a diferencia de las modas, son a largo plazo, incluso de décadas. El otro es que se refieren a cambios estructurales, que no son independientes entre sí, ya que son transversales y están interconectadas unas con otras.

Las megatendencias que en BBVA identificamos son cuatro:

1) Sostenibilidad,

2) Disrupción tecnológica,

3) Consumo y estilos de vida,

4) Cambios demográficos y sociales.

Desde el lanzamiento de este módulo de inversión acumulamos rentabilidades que superan el 40% y para el 2021 se sitúan entorno al 20%.

» La alternativa no válida frente a la inflación es no hacer nada. Debemos invertir para mantener nuestro poder adquisitivo y los activos de riesgo son de los pocos que ofrecen una expectativa de rentabilidad real positiva actualmente"

– ¿Qué debe tener en cuenta un inversor que quiera apostar por estos nuevos motores de crecimiento global?

– Deberíamos tener en cuenta tres factores. Primero, que se trata principalmente de inversiones en renta variable y eso puede generar volatilidad en el patrimonio.

En segundo lugar, que se trata de inversiones a medio y largo plazo por lo que debemos mantenerlas tiempo en nuestras carteras.

Y, en tercer lugar, que estás inversiones deben ser complemento de inversiones más estructurales en las carteras de nuestros clientes.

Según nuestros análisis y, teniendo en cuenta el binomio rentabilidad/riesgo, el porcentaje óptimo a invertir en megatendencias es de entre un 20 y 30% del peso de la renta variable de cada cliente.

– ¿Cómo define el servicio de banca privada de BBVA?

– La principal característica del servicio de BBVA en banca privada es el asesoramiento personalizado y cercano al cliente.

Todos los clientes, independientemente de su patrimonio, pueden tener un asesoramiento personalizado en el que prime la diversificación y el control del riesgo.

Para ello, es importante que el cliente se ponga en manos de asesores financieros muy formados y con conocimientos específicos, lo que permitirá ofrecer soluciones adaptadas a cada inversor en particular.

Así, nuestros banqueros privados poseen un elevado conocimiento en el segmento de Banca Privada, contando con formación acreditada y una dilatada experiencia en la gestión de clientes de elevados patrimonios. Y todo ello, contando con la solvencia y el prestigio de una gran marca como BBVA, un gran grupo que pone todos los medios para acompañar a los clientes en su toma de decisiones de inversión.