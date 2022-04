Les invitamos a conocer una tierra de cascadas, hermosos senderos e inmejorables panorámicas. Enmarcada en la comarca natural de Baixa Limia, al oeste de la provincia de Ourense, y limítrofe con Portugal, Lobeira se encuentra inmersa en un entorno natural de excepción, bañada por los ríos Grou y Cadós con hermosos elementos que no dejarán indiferente al visitante. Destaca en este sentido el nuevo mirador creado en la ruta Leboreiro-Cabreira, con 16 kilómetros de inigualable belleza, y, asimismo, las conocidas como “Fervenzas do Fragoso”, enmarcadas en el Parque Natural Baixa Limia - Serra do Xurés.

Además, en la Serra de Leboreiro, frontera natural con Portugal, el visitante puede encontrarse con vestigios arqueológicos que se remontan al año 3000 a.C., entre los que cabe destacar las mámoas situadas en el monte de As Motas, Cabreira, Outeiro das Moas y Corno Dourado. Hablar de Lobeira es, por supuesto, también mencionar monumentos de carácter religioso de la talla de la ermita de Nosa Señora do Viso, uno de los pocos exponentes del románico tardío de la comarca, asentado a una altitud de 852 metros. Otra construcción religiosa destacada es la iglesia de San Xés, del barroco tardío y, por supuesto, también de obligada visita son Pedriña de Grou o la casa del ilustre etnógrafo y antropólogo Xaquín Lorenzo ‘Xocas’ así como los numerosos pazos repartidos por la zona.