La ciudad olívica es conocida ya en medio mundo como gran capital de la Navidad, pero este no es, ni mucho menos, su único reclamo turístico. Ubicada en pleno corazón de las Rías Baixas y distinguida por su singular microclima y la hospitalidad de sus habitantes, con hermosos paisajes de mar y montaña, además de centro neurálgico del arte urbano en Galicia, Vigo enamora a partes iguales a amantes de la naturaleza, del deporte, del turismo activo, de la gastronomía o del lujo.

“Cualquier cosa que cualquier persona quiera encontrar en cualquier lugar del mundo, lo tiene Vigo”, resume el propio Concello en la campaña “Vigo, el mundo en la ciudad”. Y así es: desde el Puerto de Vigo hasta el monte de O Castro, pasando por la plaza de Compostela, el Casco Vello o el paseo de Alfonso… La gran urbe gallega ofrece paseos inigualables a través de los murales de artistas que visten buena parte de sus calles; zonas verdes con maravillosas panorámicas a la ría como las del monte de O Castro o las del parque de Castrelos; grandes jornadas de senderismo a través de sus numerosas rutas por bosques, playas, montes…; actividades de deporte acuático como la vela o el buceo; agradables mesas con los mejores pescados y mariscos que, sumados al ambiente de su zona vieja, suponen el cóctel perfecto para disfrutar de la familia y los amigos.

Todo ello por no hablar de la que es una de sus grandes señas de identidad; para muchos, entre los lugares más hermosos del planeta. No puedes dejar de conocerlas durante tu visita: Las Islas Cíes, con deslumbrantes playas vírgenes de fina arena y agua cristalina como la emblemática Rodas, y una extraordinaria biodiversidad, han sido avaladas como uno de los mejores destinos del mundo para ‘The New York Times’.