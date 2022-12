Viaqua, empresa galega que xestiona o ciclo integral da auga en 48 municipios galegos, organiza a través da súa fundación, Fundación Aquae, o concurso nacional Stockholm Junior Water Prize, destinado a alumnado entre 16 e 21 anos que poderán presentar os seus proxectos de investigación escolar dirixidos a mellorar a calidade de vida das persoas e o planeta, mediante a mellora da calidade da auga, a xestión dos recursos hídricos, e a protección ou tratamento da auga, xa sexa potable ou residual.

Coñecido como o Premio Nobel Xuvenil da Auga, este certame está destinado ao alumnado de centros educativos de secundaria, bacharelato e formación profesional. O prazo para a presentación de candidaturas, que poderán realizarse por grupos de ata dúas persoas, xa está aberto a través da páxina web da Fundación Aquae, onde se poderá consultar toda a información, bases e criterios de presentación de traballos.

O 20 de marzo de 2023 será o último día para a recepción de candidaturas e o 4 de maio terá lugar en Madrid a final nacional deste concurso no que profesionais de recoñecido prestixio do sector da auga escollerán a candidatura gañadora. Este equipo viaxará en verán a Estocolmo (Suecia), para participar na final internacional do Stockholm Junior Water Prize.

Afrontar os grandes desafíos do sector da auga é un dos retos fundamentais para o desenvolvemento sostible do planeta. En Galicia, a xestión eficiente da auga, a aposta pola economía circular, a necesidade de investimento en infraestruturas hídricas, a disposición de solucións que permitan facer fronte ás consecuencias directas do cambio climático ou a dixitalización do ciclo integral da auga, son algúns dos retos aos que este sector enfróntase.

Un desafío que necesita ser abordado con urxencia e no cal os estudantes de hoxe e, por tanto, profesionais do mañá terán que abordar con maior contundencia. Por iso é polo que desde 1997 organízase o concurso internacional Stockholm Junior Water Prize, e que, desde hai oito anos, organízase en España por parte de Fundación Aquae.

“Trátase dunha experiencia na que os rapaces e rapazas traballan, investigan, colaboran e esfórzanse para aportar solucións aos diversos e complexos problemas que sofre o noso planeta. A través deste concurso temos a oportunidade de ensinar ao alumnado a apreciar a nosa biodiversidade, a valorar os nosos ríos e océanos, ter conciencia medio ambiental e, por tanto, a poñer nas súas mans a oportunidade de cambiar o mundo” apunta Lydia Castro, docente que acompañou a Miguel Aragón Fernández e Miguel Sequeiros Dova, estudantes galegos do Colexio Maristas de Ourense que en 2018 participaron na final internacional da XXII edición dos SJWP en Estocolmo.