“Fixen o Camiño de Santiago doce veces. Comecei andando e, cada unha delas, ía desde máis lonxe. Cheguei a estar unha vez ata 25 días camiñando. Agora fágoo en bicicleta e dígovos que cada unha desas experiencias foi distinta e aprendín moitísimo. Por iso, Escola en Camiño está moi ben pensado. Vin a xente en grupos moi grandes, a persoas que viñan desde moi lonxe, como Australia ou Corea; xente que saía por primeira vez dos seus países, a quen viña en cabalo e que os traía dos seus países de orixe... E todos dicían que é unha experiencia que hai que vivir. Viñeron transformados: é unha viaxe incrible”. Así se dirixiu o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, a case setecentos escolares congregados onte na Estación Marítima de Vigo para recibir os premios da segunda Edición do Proxecto Escola en Camiño, de entre dous mil participantes.

Exactamente foron 690 os alumnos e alumnas “graduados” onte, chegados de trinta e tres centros escolares galegos que participaron nesta segunda “promoción”. O agasallo co que se premiaron os seus traballos elaborados durante o curso pasado sobre a Ruta Xacobea foi, precisamente, unha excursión a Santiago. A creatividade dos estudantes foi desbordante: houbo desde ilustracións do Pórtico da Gloria, ata infografías de percorridos por cada un dos camiños que levan ata Compostela ou sobre paisaxes e distintos momentos do Camiño; pasando por vídeos e cómics nos que se reflicten as vivencias dos que foron quen de rematar na Catedral de Santiago a súa especial peregrinación.

"É unha experiencia increíble: aquel que vai volta transformado" Alfonso Rueda - Presidente da Xunta

Rueda defendeu o carácter multicultural do Camiño como xeito, tamén, de coñecer a persoas de diferentes países. “É unha escola de vida; facendo o Camiño aprendes a convivir, a superarte a ti mesmo”. Asimesmo, lembrou o papel clave da ruta xacobea na construción de Europa dende a Idade Media, cando moitos peregrinos se botaban a andar con moitas máis dificultades e menos medios, ata chegar a Santiago.

Iniciativa Xacobeo

Escola en Camiño é un proxecto dos xornais LA_OPINIÓN A CORUÑA e Faro de Vigo en colaboración coa Consellería de Cultura, Educación e Universidade da Xunta e o Xacobeo, dirixido ós centros educativos da comunidade galega para divulgar entre as xeracións máis novas a dimensión cultural, social, económica e humanística do Camiño de Santiago, así como a súa universalidade. Docentes e alumnado dos distintos centros participantes recolleron onte unha acreditación, símbolo de recompensa polo traballo. É un “diploma” que lles outorga unha viaxe á Compostela.

Participaron na entrega, ademais do presidente da Xunta, Alfonso Rueda, o conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, Román Rodríguez; o subdirector xeral de Prensa Ibérica en Galicia, Juan Carlos Da Silva; o director de Faro de Vigo, Rogelio Garrido; o presidente da Autoridade Portuaria de Vigo, Carlos Botana; o xefe territorial de Educación, César Pérez Ares, e o xerente de Faro de Vigo, Pedro Costa, nun acto presentado pola xornalista dese diario Carla Mañas.

Profesores e alumnos de todos os centros galardoados asistiron ó evento agás os de Lalín, que resentiron os efectos da distancia e as condicións climáticas adversas.

Nesta edición do proxecto Escola en Camiño participaron máis de 2.000 estudantes. As cores intimamente asociadas a Galicia, o azul e o verde, fusionadas co marrón do típico traxe peregrino, foron predominantes nos traballos gráficos. Profesores e alumnos participantes subiron ó estrado para recoller as súas credenciais do obsequio nunha mañá que quedará na lembranza —sobre todo dos máis pequenos— tamén polo escenario do grande espazo con ventás á ría. Alí atracara esta mañá un cruceiro, cos grandes botes de salvamento amarelos dispostos cara os cristais durante o evento.

Os “valores do Camiño”

O presidente da Xunta agradeceu tamén ós responsables da iniciativa e ós seus participantes por “entender que paga a pena defender os valores do camiño”. Debuxar, gravar, pensar ou escribir sobre as rutas e o seu significado. “Grazas por axudarnos a difundir unha das grandes cousas das que temos que presumir en Galicia e grazas a todos e todas os que estades aquí”, completou o presidente, que participou activamente na entrega dos premios ós colexios e compartiu fotos e aplausos con moitos alumnos. “Agardamos que desfrutedes moito da excursión a Santiago”, finalizou o mandatario galego.