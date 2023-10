“Este proxecto ten dúas vertentes”, indicou o conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, Román Rodríguez, sobre Escola en Camiño ó chegar a fin a súa segunda edición. Referíase así o titular autonómico a un eido “motivacional” para os nenos e nenas que supón lanzarse a unha aventura e que tamén representa “romper a monotonía do día a día”, e participar en algo tan simbólico para a identidade galega como é o Camiño de Santiago.

Por outra banda, está o aprendizaxe que se pode acadar mentres se transita a ruta. Román Rodríguez insistía así nos valores que transmite esta vía de peregrinación para quen a camiña. “Non é so unha ruta de senderismo, non é un paseo por uns paraxes fermosos de costa ou interior, cunha riqueza patrimonial e histórica, senón que tamén é unha enciclopedia de valores”, asegurou o responsable nun símil explicativo. Ser solidarios ou compartir son algúns desas vantaxes que, para o titular autonómico, se promoven polo Camiño. Algo máis que iso: “Os que o pasan,. aprenden a sufrir e facer fronte ós retos [en relación a superación que supón fisicamente percorrelo] e tamén aprenden a colaborar”, indicou.

“Por iso eu diría que este proxecto para os nenos e as nenas, mozos e mozas, é un proxecto redondo de motivación e aprendizaxe, así como para os centros educativos que participan”, reflexionou o conselleiro ó saír do acto, no que participou na entrega de premios.

“Ten unha póla de motivación moi singular para a xente nova”, remarcou o titular da Consellería de Cultura. Unha “magnífica ferramenta” para coñecer de primeira man o patrimonio artístico, arquitectónico, e tamén a historia e natureza —como reflicten os traballos presentados nesta segunda edición do proxecto— polo alumnado participante.

Unha xanela aberta a un mundo de intercambios

O Camiño de Santiago é unha xanela aberta de Galicia para o mundo e do mundo para Galicia, xeradora de intercambios dunha inmensa riqueza cultural, económica e social. “O obxectivo fundamental do proxecto educativo Escola en Camiño é educar ao alumnado e inculcarlle os coñecementos e os múltiples valores deste privilexiado roteiro universal”, indican os promotores do evento. “Estimulalos a través dunha instrución coral, coa adquisición de coñecementos e experiencias que lles permitan aprecialo, valoralo e potencialo en toda a súa dimensión, ademais de facelos partícipes e actores do seu necesario papel como voluntarios do Camiño”, engaden. Porque, facéndoo así, desde a base, dende as aulas, “non só contribuímos a unha concienciación maior das nosas xeracións máis novas, senón que tamén contribuímos a un mellor desenvolvemento e supervivencia dun legado universal”, tal e como expresaban as bases deste proxecto que este curso leva dúas edicións en activo. Un dos retos é estudar, coñecer e aprender sobre o Camiño dende unha vertente histórica, cultural, arquitectónica, artística e tamén de intercambio cultural e riqueza económica. “Educar, tamén emocionalmente, sobre os seus valores humanísticos, convivencia, tolerancia e o crisol de culturas que unifica”, engaden dende a organización de Escola en Camiño.