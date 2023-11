No proxecto de Noa Nogueira, os diferentes camiños cara Santiago están identificados por cores diferentes. Trátase case de “sinestesia” o que podemos ver no proxecto desta alumna de 4º de Primaria do CPR Monterrey.

Imaxina: o Camiño Inglés é verde pistacho, mentres que o verde escuro está reservado para o Camiño do Norte. O percorrido francés é azul celeste, a Vía da Prata marrón (partindo dende en Sevilla), amarillo o Camiño de Fisterra e Muxía, e a cor negra é a que domina o Camiño do Inverno. Finalmente, para deixar clara a diferenza entre o Camiño Portugués e o Camiño Portugués pola costa, utilizou dous tonos de vermello. Ao lado do mapa, temos unha segunda infografía, que esta vez mostra con detalle e atención as particularidades da vestimenta tradicional dos peregrinos. De feito, o propio título da obra, “O Peregrino”, xa deixa entrever que o verdadeiro protagonista é o viaxeiro, e non a viaxe. Sombreiro, bastón, capa, zurrón e botas. Son só algúns dos nomes que, xunto á Cruz de Santiago, acompañan aos peregrinos tradicionais, “eses que saen nos libros”, máis aló de chuvasqueiros e mochilas! A súa mestra, Laura Llópiz, que coordinou os debuxos na clase de Noa, explica que o máis interesante foi “coñecer o que sabían os nenos acerca do camiño, e despois explicarlles as diferentes sendas que se poden utilizar para chegar a Compostela, descubríndoas a partir dos debuxos que eles mesmos fixeron”. É o caso do debuxo gañador, a través do cal podemos entender cunha única ollada os diferentes Camiños para chegar a Santiago. Incluso podes xogar a escoller o teu “favorito”segundo as cores que máis che gustan! Así, Noa Nogueira levanta o seu Premio Especial de Infografía con orgullo, e todos os participantes de Escola en Camiño danlle a noraboa. A mestra xa nos asegura que na clase están desexando celebralo, e tamén seguir debuxando para repetir o éxito!