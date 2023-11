Temos que empezar polo principio: que é un haiku e por que é tan importante na literatura mundial? Trátase de poemas da cultura xaponesa cunhas medidas moi particulares. Non son sonetos, non son redondillas, tampouco romances. Os haikus teñen unha característica especial. Non riman, e contan cunha métrica moi particular: dezasete sílabas escritas en tres versos de cinco, sete e cinco sílabas, respectivamente.

Por iso, que hai mellor ca un haiku para representar algo tan universal coma o Camiño de Santiago, que ten a capacidade de unir culturas tan dispares como a galega e a xaponesa?

Iso pensaron no CPI Arquitecto Palacios, que arrasou nos premios da II Edición de Escola en Camiño, levando entre eles un dos galardóns Especiais co seus “Haikus do Camiño”.

"Só nos queda dar as grazas por todo" Carmela Vilar - Coordinadora

Carmela Vilar, profesora do CPI Arquitecto Palacios e coordinadora do proxecto Escola en Camiño no centro, explica que no caso dos haikus o punto de inflexión chegou durante a semana do Día da Poesía. “O 21 de marzo queríamos traballar esta figura da lírica xaponesa, así que o case todo o alumnado de 2° da ESO aproveitou para preparar haikus sobre o Camiño de Santiago. Estes foron ilustrados por unha alumna do mesmo curso, Alejandra Carreira Mouriño”. Por suposto, a literatura tamén precisa dun estudo sesudo do Camiño de Santiago. Hai fantasía na literatura, pero neste caso a exactitud é clave: “Antes de todo, o alumnado fixera os traballos sobre este tema, buscando información sobre el. Disfrutaron facendo os traballos e os haikus e, mentres, aprenderon moito.” Porque a experiencia de Escola en Camiño busca ser artística, pero tamén educativa. “Foi moi satisfactoria, tanto a realización dos traballos como a participación no concurso. Só nos queda dicir moitas grazas por todo” remata Carmela. Debemos darlle as grazas a ela tamén, xa que das súas aulas saíron varios galardoados. Un pracer!

O Camiño francés, protagonista

Estas estrofas foron elaboradas polo alumnado de 2º da ESO (que agora está a percorrer o primeiro trimestre de 3º), e ao longo do poema explican as sensacións do Camiño dende a perspectiva dun peregrino. Para darlle unidade lírica, cada estrofa comeza co verso final da estrofa anterior (polo menos, métricamente).

Comeza así: “Irei a Santiago/de peregrino para/bicar ó Santo”. É o obxectivo final de todo Camiñante, pero antes ha de percorrer un dos moitos Camiños que chegan a Compostela, e que no CPI Arquitecto Palacios estiveron estudando para poder representalos nestes versos:

“En Roncesvalles/comezo o camiño/ a Compostela”

“Vou a Logroño/ Burgos, León e Astorga/ hacia o Cebreiro.

Paso por Sarria/ Palas de Rei e Arzúa/ hacia Santiago.”

Mentres pasea polas cidades que conforman, efectivamente, o Camiño Francés, podemos ler as súas sensacións:

“Dáche sol, vento/ caerá choiva tamén/Que pasará nel?

Camiño Santo, inspíranos a todos; quero o Camiño.”

Acompañando estes versos atopamos unha serie de debuxos firmados por Alejandra Carreira Mouriño, a encargada de “darlle vida” a historia deste poema.

Debuxos coma a propia Catedral, unha infografía do Camiño francés (pero non imos facer spoilers, que estes gráficos teñen a súa propia categoría!), o Apóstol Santiago e os diferentes xestos que fan os peregrinos a través de mar, colinas e montañas (e non só a pé: “Polo Camiño/ vou montando a Cabalo/ para ver ao Santo”).

Así continúa, ao longo de varias páxinas, este haiku que emocionou ao xurado, e que conseguiu un dos moitos premios que voaron ata Nigrán da man do alumnado do CPI Arquitecto Palacios. Podemos dicir sen medo a equivocarnos que estamos ante unha verdadeira canteira de artistas. Noraboa!