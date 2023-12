As paradas das vías xacobeas, a gastronomía típica de cada zona, e a súa paisaxe; o vestiario dos peregrinos e mesmo os entroidos galegos; pero aos alumnos e alumnas do CPR Barreiro nada lles chamou máis a atención que descubrir que o Camiño de Santiago era… “famoso no mundo enteiro!”.

“Estivemos coñecendo á xente que viña de distintos lugares para peregrinar a Santiago. Impactoulles que chegasen peregrinos desde tantas partes do globo aos nosos pobos: ‘Guau, e que nos coñecen en moitos sitios!’”, relata Miriam Rodríguez, profesora de Educación Artística e Galego do centro, sobre a experiencia vivida na aula.

O Camiño brinca dunha clase a outra

De feito, a mestra puido conectar ambas materias grazas ao Camiño de Santiago, que saltaba con facilidade dunha clase a outra para o enriquecemento da formación transversal do alumnado: “En galego afondabamos nos coñecementos sobre o Camiño e, en Debuxo, plasmaban e pintaban o aprendido”.

Un tándem perfecto do que sen dúbida Gala González Quintas soubo aproveitar todo o potencial no debuxo “Camiño de Santiago”, vencedor na súa categoría para 1º e 2º de Primaria do certame Escola en Camiño e no que unha nena peregrina, coa vestimenta típica, avanza entre árbores e flores baixo o sol do verán ata Compostela, seguindo as tradicionais frechas amarelas do Camiño.

Conta Miriam que outra das cousas que máis lles gustou a todos foi poder elixir o material de traballo co que plasmar o aprendido en Galego nos proxectos de Debuxo. Ceras, sombreado en cor ou branco e negro, acuarelas, témperas e mesmo pegado de papel tipo collage foron só algunhas das técnicas empregadas nun traballo para o recordo, que rematou coa leda recollida do premio na entrega de galardóns de Escola en Camiño.