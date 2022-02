Este traballo de investigación foi realizado polos alumnos/as de quinto de primaria do Colexio Plurilingüe CEIP García Barbón. Para desenvolvelo investigamos unha das rutas do Camiño de Santiago e tratamos de relacionalo con todo aquilo que estamos aprendendo nas diferentes materias escolares. O 30 de xaneiro se celebra nos centros educativos o día da educación para a tolerancia, a solidariedade, a concordia, o respecto aos Dereitos Humanos e a non- violencia e a paz. Pensamos que este día no que se conmemora a morte do líder pacifista Gandhi era perfecto para iniciar o capítulo primeiro do noso percorrido a través do Camiño de Santiago. O camino de Santiago desempeña desde a Idade Media un papel moi importante no desenvolvemento das diferentes culturas, os movementos culturais e artísticos (catedrais, as cantigas…) pero tamén foi e segue a ser unha demostración de solidariedade. Unha ruta con máis de XII séculos de historia. Esperamos que disfrutedes desta andaina.