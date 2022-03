Traballo no que o alumnado de 2º da ESO na materia de Tecnoloxía, e o seu profesor Víctor Pérez Bugarín, analizou as estruturas construtivas das catedrais románicas e góticas, poñendo como exemplo as catedrais de Santiago de Compostela e a de León, respectivamente.

Estudo das estruturas románicas: Estudo das estruturas góticas: