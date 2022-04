Infografía sobre os imprescidibles do peregrino feita por alumnado de 5º e 6º de primaria do CPR Plurilingüe San Miguel 2.

Os imprescindibles do peregrino e do que Camiño vemos (na infografía) e que non vemos (no corazón): a ilusión, a superación, o respecto aos demais e á natureza, a solidariedade, o compartir... Chegar a Santiago de Compostela repletos de bos sentimentos e experiencias.