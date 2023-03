"Ó longo de todo o curso 2021-22 o CEIP Plurilingüe Souto-Donas desenvolveu o proxecto “O Camiño das Estrelas” como eixe vertebrador de todos os contidos traballados polo alumnado do centro. Dun xeito motivante coñeceron a historia e importancia do Camiño de Santiago.

Ademais das actividades que en cada titoría se foron facendo, é de destacar a preparación e gravación dun videoclip “Camiño no camiño”, no que participou a totalidade do alumnado e profesorado do centro.Esta actividade tan enriquecedora foi o colofón do noso camiño, cunha grande implicación de nenas e nenos, grandes e pequenos, para a aprendizaxe da letra da canción, para a memorización da melodía cos múltiples ensaios por niveis e para a gravación final do videoclip."